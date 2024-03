Gareca y la no citación de Pizarro y Aravena a La Roja: "Queremos seguir mirándolos"

Dentro de las marginaciones que dejó Ricardo Gareca en su primera nómina oficial de la Selección Chilena para los amistosos ante Albania y Francia, fueron dos futbolistas jóvenes que tuvieron minutos en Eliminatorias, como son los delanteros Alexander Aravena y Damián Pizarro.

Mientras el jugador de Universidad Católica vio acción en todas las fechas clasificatorias del 2023, el atacante de Colo Colo tuvo su estreno en el empate sin goles con Paraguay; pero por el nivel de ambos, se esperaba su presencia.

Sin embargo, como ya vimos, Gareca no los convocó y cuando se le preguntó por la ausencia de Aravena y Pizarro, puso por delante de ellos a otro preolímpico y promesa del país, como Lucas Assadi, para explicar su decisión.

¿Por qué Gareca margina a Aravena y Pizarro de La Roja?

“La verdad es que no he conversado con ellos dos. Pero, con quien sí conversé fue con (Lucas) Assadi, y había cosas que me gustaba hablar con él, quería verlo en cancha”, aseguró el Tigre.

En esa línea, Gareca agrega que “respecto a Damián y Aravena, no lo he hecho (conversar). No tuve la posibilidad, pero los estamos viendo porque tienen potencial”, para luego hace un apunte sobre el atacante albo.

“Sobre Damián, todo sobre la venta al Udinese nos tiene en alerta, queremos seguirlo para una futura convocatoria, porque es un nueve bien de punta, muy definido. Lo vi en las Eliminatorias y en la Sub 23, y creemos que está en la mira, al igual que Alexander”, puntualizó el DT de La Roja.

