El DT de la selección chilena reconoció que no hay referentes de renombre y que se deben formar naturalmente.

La selección chilena afina los últimos detalles para la fecha de Eliminatorias ante Argentina y Bolivia. Partidos claves para clasificar al próximo mundial y que además serán los primeros sin la figura de Claudio Bravo.

Un tema no menor para la Roja ya que el Bicampeón de América se transformó en el máximo referente del equipo como capitán dentro y fuera de la cancha. Un lugar que hoy Ricardo Gareca debe afrontar ya que no hay un jugador que lo pueda igualar.

“La selección está en un proceso natural en el que hace poco Bravo anunció su retiro. Se está armando un grupo, asumen desafíos, se generarán nuevas expectativas”, confesó el Tigre en conferencia de prensa este martes.

“No veo un líder natural en la selección. Hoy no lo tiene. Luego naturalmente habrá un líder, puede haber más de un líder. Ese es el proceso. Les toca asumir lo que asumieron en otro momento otros jugadores, pero confiamos en ellos”, agregó sobre el escenario interno del equipo.

¿Quién será el nuevo capitán?

Ante la ausencia de Claudio Bravo se le consultó a Gareca sobre el nuevo capitán de la selección. Nombres como Mauricio Isla, Eugenio Mena y Eduardo Vargas asoman como los más experimentados y que podrían seguir el legado de la generación dorada.

“No lo tengo definido y no veo mal que aquellos que vayan quedando con más experiencia y esa es la política, no interrumpiría eso”, expresó el DT sobre los nuevos capitanes.

Incluso expresó que en el largo plazo será parte de esta definición al conocer más a fondo al grupo. “Con el tiempo quizás, cuando de pronto haya consistencia en mi trabajo, más continuidad y conozca a todos totalmente con un grupo diferente, se forme algo diferente y ahí quizás intervengo. Pero por ahora no lo veo, esta política no lo veo mal. Será alguien de experiencia”, sentenció sobre el tema.