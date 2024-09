Uno de los temas que ha perseguido al técnico Ricardo Gareca desde su arribo a la selección chilena, tiene que ver con el tema de hablar español de parte de Ben Brereton.

Lo que pareció un incentivo para que el delantero pudiera comunicarse mejor, se transformó en una fuerte crítica al chileno-inglés, lo que ha sido una mochila bien pesada por el entrenador.

Pese a que en más de una oportunidad ha explicado que la frase fue para apoyarlo en la comunicación en la Roja, una nueva pregunta lo anduvo molestando.

Fue en la previa del duelo ante Argentina cuando Gareca fue preguntado por los avances del inglés del Ben Brereton, donde golpeó la mesa para detener este tipo de interrogantes.

Gareca pide parar por el español de Brereton

Sin duda que ha sido una de las frases desafortunadas del proceso de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena, lo que ha provocad que incluso los hinchas piensen en un distanciamiento con el delantero.

Por lo mismo, cuando nuevamente fue requerido por el tema, Gareca optó por mandar un mensaje a la prensa por mal interpretar sus palabras, dejando en claro que no manejar el español no lo condiciona para ser parte de la Roja.

“El español no lo condiciona para ser convocado. Exageran y tergiversan o interpretan lo que quieren, pero fui claro. No lo condiciona que no hable fluidamente español”, explicó en una primera instancia.

Un poco bajando el tono de la respuesta, el argentino entró en detales: “Pero cada vez lo habla mejor, eso es bueno para él y para todos nosotros. Pero no lo condiciona”.

