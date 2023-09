Toulouse FC sigue sin volver al triunfo en la Ligue 1 de Francia. Aunque tenía la victoria servida, finalmente empató a dos goles con el Clermont en calidad de locales, por la fecha 4 del torneo liguero francés. Gabriel Suazo tuvo una buena tarde contra les Lanciers en el estadio Municipal de Toulouse.

Suazinho inició de titular con la camiseta violeta y estuvo los 90 minutos en cancha, previo a emprender viaje a Chile. El lateral izquierdo se sumará este lunes a la concentración de la Selección Chilena de cara al debut en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Pero no fue un partido más para el ex Colo Colo, ya que fue el encargado de asistir el primer gol del Toulouse FC. Corría el minuto 8 y Suazo entregó un pase largo por la banda a Zakaria Aboukhlal, en una pelota surgida de un saque. El marroquí no necesitó más que conectar el balón para poner el 1-0.

A los 14 minutos, Frank Magri estiró las cifras para el equipo del chileno, mientras que el Clermont marcó el 1-2 a los 34 minutos, de los pies de Grejohn Kiey, por la vía penal. A los 90+6′, Florent Ogier marcó el empate definitivo. Pese al marcador, Suazo sigue sumando buenas actuaciones.

A falta de varios partidos para continuar con la fecha 4 de la Ligue 1, Toulouse FC suma cinco puntos y se pone noveno de la tabla de posiciones del torneo francés. Su próximo partido será el 17 de septiembre contra nuestro ex Olympique de Marsella en calidad de visitante.

¿Cuándo debuta La Roja en las Eliminatorias?

El primer duelo ante Uruguay el viernes 8 de septiembre a las 20:00 horas de Chile. Este será en condición de visita, en el Estadio Centenario. Eduardo Berizzo estará cara a cara ante Marcelo Bielsa.

¿Cuántas selecciones de Conmebol clasifican al Mundial 2026?

Son seis cupos y medio los que tiene Sudamérica para el Mundial del 2026. Aumentó en dos respecto a lo ocurría en las últimos procesos, debido a que serán 48 países los que jueguen el próximo Mundial.