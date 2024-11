La Vinotinto no pudo derrotar a La Roja en el Estadio Nacional.

Así como el triunfo de Chile sobre Venezuela fue una inyección anímica para La Roja, también tuvo el efecto contrario en la Vinotinto. Tomás Rincón explicó por dónde pasó la derrota.

Los dirigidos por Fernando Batista comenzaron de muy buena manera en las Eliminatorias e incluso, todos los daban como fijos en la siguiente Copa del Mundo. Sin embargo, extraviaron las victorias, suman ocho duelos sin ganar y ahora luchan por el pasaje al repechaje.

Tomás Rincón da la clave del triunfo de Chile

Pese a que Venezuela fue en ventaja en dos ocasiones, no pudo cerrar el encuentro a su favor y lo terminó pagando con una derrota. “Tienen jugadores importantes. Era una posibilidad que teníamos de dejarlos atrás. No fue así”, lamentó Tomás Rincón, el capitán de la Vinotinto.

“Empezamos bien. Nos fuimos arriba dos veces. Sabemos lo difícil que es eso de visitante. No hemos podido controlar los momentos cuando nos fuimos en ventaja, había que tener un poquito más de calma con el balón, enfriar un poquito el partido, porque la ventaja nos ha durado poco las dos veces”, reflexionó el jugador de Santos de Brasil.

Más allá de la ventaja que desperdiciaron, Rincón destacó el factor clave que hizo a Chile quedarse con el triunfo en el Estadio Nacional. “Creo que perdimos el partido por las bandas. El primer tiempo estábamos bien organizados en el medio, no conseguían el espacio y el doblaje por banda no fue firme, no fue efectivo“, cerró el histórico de Venezuela.

Con la victoria, Chile quedó en el 9° lugar con 9 puntos, mientras Venezuela está en el 8° puesto con 12 unidades. Bolivia se está quedando con el cupo al repechaje con 13 puntos, por lo que La Roja y la Vinotinto no tienen margen de error si quieren clasificar.