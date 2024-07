Claudio Bravo tuvo una gran actuación en el arco de la Roja durante la Copa América 2024 y ahora vive un tiempo de evaluaciones. Hay expectación respecto al futuro del histórico arquero chileno: ¿Se deja seducir por la MLS, vuelve para un último baile a Chile o cuelga los guantes?

Uno que está atento a la decisión es Julio Rodríguez, quien lo acompañó en sus primeros pasos como futbolista. En diálogo con RedGol, el formador de Claudio Bravo analizó las opciones del portero y aseguró que la mejor está en Estados Unidos, donde la MLS le favorece en varios aspectos.

“Una de las mejores opciones sería Estados Unidos. La MLS es una liga que va creciendo, que cada vez tiene mejores jugadores y mejores equipos, y todos los estadios se llenan. Está bonita la MLS y sería muy bueno para Claudio, no tan solo por su trabajo, sino que por sus hijas”, reflexionó.

“Siempre le escuché decir que no le gustaría terminar su carrera en Chile, que no estaba en sus planes. A lo mejor ha cambiado de idea. Pero lo mejor para él y su familia sería Estados Unidos. Todos los equipos de la MLS son bien organizados, tienen todo lo que se necesita para hacer un buen trabajo”, sumó.

El formador de Claudio Bravo dice que la MLS es la mejor opción | Photosport

Lo familiar impactará la decisión que tome Claudio Bravo, tal como destacó Rodríguez. “La universidad de las niñas también juega un rol interesante, el rol de la familia. Ojalá pueda firmar un contrato para jugar uno o dos años más, que sería el buen término de una excelente carrera”, cerró.

Qué dijo Claudio Bravo sobre su futuro

Después de terminar su participación con la Roja en la Copa América, Claudio Bravo fue consultado sobre qué viene para él después de terminar contrato con el Real Betis. #No me preocupa el futuro, sino el ahora. No miro tan lejanamente. Ahora vienen vacaciones, veremos si son más largas de lo habitual o no”, dijo.

“Serán decisiones que me tocará tomar con mi familia, ya más tranquilo. El rendimiento te marca muchas cosas, si no hubiese sido bueno diría que ya sería momento de quedarme en casa, pero el incentivo de jugar bien y que tus cercanos te empujen a seguir… Pero ya lo veremos”, agregó.

