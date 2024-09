Formador de Bravo analiza errores de Arias ante Argentina: "No te pueden hacer ese gol"

Gabriel Arias recibió tres goles en la dura derrota de Chile ante Argentina. Si bien en el primero no pudo hacer nada ante el remate de Alexis Mac Allister, en el segundo y el tercero pareció estar flojo.

Así lo ve Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo, quien analizó junto a Redgol las fallas que cometió el portero de Racing en esas anotaciones.

“Yo diría que en el segundo (de Julián Álvarez) estaba fuera de posición, pues tiene la costumbre de salir demasiado adelante. Por eso no tiene tiempo de reacción”, manifestó de entrada

Luego Rodríguez indica que “si hubiera estado más cerca de su línea del arco quizás no es gol, porque le pasó casi encima de la cabeza, no es que entró al ángulo. A eso me refiero. Los arqueros a veces cometen ese error de adelantarse demasiado”.

Gabriel Arias falló ante Argentina en los dos últimos goles

La falla de Arias en el gol de Dybala

En el gol de Paulo Dybala le pasa muy cerca la pelota a Gabriel Arias. “En el tercero me parece que se desvió en alguien, pero no es para que le hagan un gol a un arquero seleccionado”, señala de entrada Julio Rodríguez.

“Dybala casi no tenía ángulo. Le pegó nomás. La única forma es que sea gol es que el arquero se equivoque. Pero algo pasó ahí. Si fue tiro directo y no la roza nadie, no le pueden hacer el gol”, indica.

Trata eso sí de verle cosas positivas al meta de Racing. “Arias, pese a todo, tuvo un par de achiques buenos. Esa es una de las virtudes. Pero cuando quiere jugar con el equipo y salir más del arco o esos tiros sin un ángulo especial, no sé”, advierte.

Por eso prefiere que Brayan Cortés juegue ante Bolivia. “No es mal arquero Arias, pero es lógico para jugar, por no decir básico. Con Cortés se ganaría más, un equipo más adelantado. Puede salir a balones profundos. Cortés tiene esas cualidades para jugar contra Bolivia, porque Chile apretará arriba”, sentenció.