Famoso periodista aplaude la calidad de Gerónimo Rivera para la Roja: "Me gustó su determinación"

Juan José Buscalia es periodista, muy conocido en Argentina y vio en directo la actuación de alto nivel que dejó Gerónimo Rivera, una nueva carta para la Roja. El jugador de Banfield es seleccionable y su rendimiento top contra River Plate en Argentina provocó más de alguna sorpresa.

Buscalia es un amigo de RedGol y justo comentó el duelo que el Taladro igualó 1-1 ante la Banda Sangre por la 6° fecha de la Copa de la Liga. Por eso mismo, nuestro ágil Paulo Flores rápidamente lo ubicó para compartir algunas sensaciones sobre el hábil zurdo que cumplió 20 años el 18 de agosto.

“Se van a querer llevar todos ustedes. Es una cosa de locos. Cualquier argentino con pasado chileno se lo quieren llevar”, dijo en un evidente tono de broma. “Me tocó comentar ese partido. Entró bien el chiquilín. Más allá de sus buenas condiciones, fue muy atrevido”, apuntó el comunicador.

Por cierto, añadió algunos aspectos que lo cautivaron. “No le pesó la circunstancia. Cuando entró, su equipo estaba perdiendo ante un plantel muy superior como el de River. Le cambió la cara a Banfield. Hizo un giro para un lado y salió para otro. Me llamó la atención su determinación, es un futbolista joven y muy interesante”, manifestó.

Periodista Juan José Buscalia aplaude a Gerónimo Rivera como opción en la Roja

Para el periodista Juan José Buscalia que Gerónimo Rivera aparezca en el radar de la Roja es una cuestión casi normal. Todo tiene que ver con un rendimiento acorde para el llamado a una selección nacional, pero el rostro de DSports sabe que la búsqueda en la Roja lleva un tiempo.

“A Chile no le queda otra. Hace cuánto que venimos hablando de la falta de recambio en el fútbol chileno. Hay que buscar debajo de las piedras. En el escalafón de Argentina Rivera viene rezagado. Chile le puede dar una oportunidad que acá no se le va a dar, como en el caso de Matías Catalán, que no sería seleccionable acá. Y en Chile jugó y lo hizo bien”, sentenció Juanjo Buscalia con nuestro querido Florete.

¿Cuántos partidos ha jugado Gerónimo Rivera en Banfield?

Gerónimo Rivera ha jugado 15 partidos para Banfield hasta el 25 de septiembre. 13 fueron por la Liga Profesional y dos por la Copa de Argentina. Anotó un gol.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja en las Eliminatorias 2026?

La Roja volverá a tener acción en la 3° y 4° fecha de las Eliminatorias 2026 en octubre. El 12 recibirá a Perú y el 17, visitará a Venezuela.