Gerónimo Rivera es un volante argentino que genera muchas expectativas en Banfield. Julio César Falcioni le ha dado varias oportunidades a este extremo que puede jugar por la Roja, pues tiene abuela chilena. Así lo informó el sitio Futchile, especialista en seguir jugadores nacionales alrededor del mundo, hasta en el más recóndito espacio.

Lo último que hizo el jugador de 20 años en el Taladro fue sumar media hora en el empate 1-1 frente a River Plate, en la sexta fecha de la Copa de la Liga de Argentina. Corrían 63′ cuando ingresó en lugar de Ezequiel Cañete. Y esos minutos en la cancha del Florencio Sola le bastaron para tener números de alto impacto.

De hecho, Rivera fue el jugador con más gambetas de todo el partido, que tuvo también un suertudo gol de Pablo Solari. “El técnico me pide que juegue abierto, tranquilo y haga lo que sé hacer: el dribbling y el mano a mano. Que disfrute”, explicó el Gero sobre las instrucciones del Emperador Falcioni. Y trató de aplicar todo eso ante el actual campeón trasandino.

De cierta forma lo consiguió gracias a esas cinco de seis fintas exitosas. También con un certero pase que bien pudo ser asistencia, pero Franco Armani le ganó el duelo a Juan Pablo Álvarez gracias a un rápido achique. En los 81′, Gerónimo Rivera cayó dentro del área. Se anticipó a Andrés Herrera y terminó tendido, pero para el juez Leandro Rey Hilfer no hubo infracción.

¡Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!

El espectacular golazo de Gerónimo Rivera, un zurdo convocable por la Roja

Gerónimo Rivera está entre las cartas de la Roja por doble nacionalidad. El volante externo argentino chileno dejó una interesante media hora ante River Plate. Y ya había dejado muestras de su calidad con un golazo que le anotó a Instituto de Córdoba para sentenciar la victoria.

Facundo Cambeses descuelga un centro en los 90’+4. Y como si fuera lanzador de bala le arroja el balón a Rivera. Se llevó la bola con su cabeza y con su velocidad dejó fuera de foco al ex O’Higgins Gastón Lodico. Tras eso, quedó tirado en el piso al paraguayo Juan José Franco con un regate del “7”. Luego le amagó al portero Manuel Roffo y marcó el gol del triunfo. Lloró con mucha emoción por la conquista que hizo ganar al Taladro.

“No sé qué decir. Estoy muy emocionado. Me la jugué y dije ¡es esta! Justo me quedó, pude enganchar. Pasó de largo y cuando salió el arquero estuve frío”, manifestó en una conversación con ESPN Gerónimo Rivera tras aquella conquista. “Un sueño del que no quiero despertar”, escribió a las horas en su cuenta de Instagram.

Una muestra de sus cualidades que sorprendió a ajenos, pero no a propios. “Lo que se vio hoy lo hace siempre en las prácticas. Nosotros sufrimos en los entrenamientos. Lo felicito, su primer gol fue un golazo”, dijo su compañero Alejandro Maciel.

¿Cuántos partidos ha jugado Gerónimo Rivera en Banfield?

Gerónimo Rivera ha jugado 15 partidos para Banfield hasta el 25 de septiembre. 13 fueron por la Liga Profesional y dos por la Copa de Argentina. Anotó un gol.

¿En qué posición de la Liga de Argentina marcha Banfield?

Hasta el 25 de septiembre, Banfield marcha en el 9° lugar de la Liga Profesional de Argentina.