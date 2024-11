El periodista no perdonó al entrenador de La Roja tras el empate contra Perú.

Chile no sale del fondo de la tabla de posiciones y cada vez hay menos esperanza de ir a la Copa del Mundo. Manuel de Tezanos apuntó todas sus críticas contra Ricardo Gareca.

La Roja tenía la posibilidad de volver al triunfo ante Perú. Si bien los nacionales fueron superiores, no pudieron plasmarlo en el marcador que es donde importa y se debieron conformar con un amargo empate sin goles. El ciclo del Tigre pasa por un momento crítico.

El cuestionamiento de Manuel de Tezanos a Ricardo Gareca

Uno de los que más se mostró molesto por lo sucedido en Lima, fue Manuel de Tezanos. El reconocido periodista cargó contra Ricardo Gareca, quien sigue sin ganar de forma oficial con Chile luego de ocho partidos al mando.

“No puedo entender la falta de profesionalismo de este entrenador. Un papelón. Ha sido una decepción absoluta Gareca, porque uno podrá tener gustos, pero estamos todos de acuerdo que estábamos ante un entrenador que tenía un plus en este momento que lo necesitábamos y no lo dio. Nos eliminó con tantos cupos y partidos por jugar. Una locura“, comenzó diciendo MDT en su programa Balong FC.

El punto que más cuestionó el también rostro de TNT Sports, fue la falta de cambios del Tigre. Chile solo hizo dos modificaciones y en los minutos de descuento, algo que no gustó para nada en el medio futbolero.

“Desde la persona más inexperta, hasta el entrenador más respetado, entendían que había que hacer un cambio. Había jugadores en la banca: estaba Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Luciano Cabral. Nada. Congelado el técnico y sus cuatro ayudantes. Estaban pensando dónde ir a comer en Lima. Un papelón“, cerró el periodista.

Chile volverá a jugar el martes 19 de noviembre a las 21:00 horas, en el Estadio Nacional ante Venezuela. La Roja está obligada a ganar para poder acercarse a la zona de repechaje y así volver a ilusionarse con una Copa del Mundo que cada fecha se ve más lejos.