Darío Osorio se transformó en el foco de críticas tras la caída de la selección chilena por 3-0 en su visita a Argentina. El volante nacional no pudo marcar diferencias y terminó sucumbiendo ante el mediocampo trasandino.

Una presentación para el olvido como la que registró todo el equipo nacional. Pero Arturo Vidal fue de los pocos que salió a defender al formado en Universidad de Chile.

Sin embargo, el hombre del moicano fue sincero al recalcar que todavía no está en una competición de nivel para despegar en el viejo continente. “Es un buen jugador y que tiene mucho talento. Todavía no lo podís quemar en la selección. Esta en crecimiento, pero esta en una liga que no es muy buena”, lanzó el King en su transmisión de Kick.

Osorio no pudo ante el medio campo de Argentina y buscará revancha ante Bolivia

Para el jugador de Colo Colo el problema fue la sobreexposición que sufrió el mediocampista nacional y que justamente heredó su número. Incluso reveló cómo debe ser tratado para lograr un mejor rendimiento.

“Lo exponen ahora contra Argentina y la gente lo va a empezar a matar. Es un jugador que necesita cariño. Dale un poco más de tiempo. La gente y la prensa ayuda que lo maten”, agregó Vidal molesto por la decisión de Gareca.

A tal punto que Vidal cuestionó las decisiones del “Tigre” en el partido ante Argentina y que terminó con el 3-0 sobre Chile. “A los cabros chicos tú no los podí tirar a la pelea contra cualquiera. Tenís que llevarlo de a poco”, sentenció.

La revancha de Darío Osorio

El volante del Midtjylland tendrá una nueva oportunidad para demostrar que tiene condiciones para llevar a Chile a lo más alto. El futbolista de 20 años asoma como titular en el equipo que enfrentará a Bolivia el próximo martes 10 de septiembre.

El mediocampista sería del arranque pero ahora todo indica que estaría acompañado por Carlos Palacios y Eduardo Vargas en el ataque. Lo que se definirá en los próximos días.