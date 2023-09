Erick Pulgar recuerda a Sampaoli tras el empate de Chile y Colombia: "Me dio confianza"

Erick Pulgar mencionó a Jorge Sampaoli después del segundo partido de las Eliminatorias 2026. El antofagastino fue titular en la igualdad sin goles entre Chile y Colombia. Pero, al igual que gran parte del plantel que dirige Eduardo Berizzo, quedó con una sensación positiva.

“Mejoramos bastante. Estamos conscientes de que hay que seguir trabajando porque necesitamos los puntos, sobre todo en casa. Y afuera hay que ser fuerte.

Ahora a trabajar bien para seguir compitiendo”, aseguró el espigado mediocampista del Flamengo de Brasil.

Precisamente en el Mengao, el antofagastino se erigió en una pieza indiscutida para el DT casildense. “Me he sentido muy cómodo desde que llegó el profe Sampa, me dio la confianza de necesitaba. Me fui ganando el puesto y pude ser regular”, explicó el jugador que pasó por la Fiorentina de Italia y el Galatasaray de Turquía.

Pulgar agradece a Sampaoli tras el empate entre Chile y Colombia

Erick Pulgar jugó los primeros dos partidos del camino al Mundial 2026. Espera seguir con el protagonismo en un equipo que, al menos según sus protagonistas, dio un paso hacia adelante. “Ahora volvemos a mantener el nivel en el equipo porque aquí necesitamos de todos.

“Hay que rescatar todos los puntos posibles”, sentenció el ex volante del Bologna de Italia, club al que llegó desde Universidad Católica. Una misión difícil para un equipo que ya perdió las primeras dos unidades en casa. Pero que se quedó con una sensación de superioridad ante los colombianos.

