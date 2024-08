Ricardo Gareca afina los detalles para la nómina de la selección chilena que disputará la próxima fecha de Eliminatorias. El Tigre saca al limpio lo vívido en la Copa América y ahora disputará partidos claves por un pasaje al próximo Munidla.

En el horizonte asoma la fecha de septiembre ante Argentina, que viene salir campeón en el torneo disputado en Estados Unidos, y Bolivia que es rival por uno de los últimos cupos para la Copa del Mundo en 2026.

El tema es que Gareca, además de la ausencia de Claudio Bravo y la baja por lesión de Igor Lichnovsky, también se suma un pequeño gran inconveniente con la expulsión de Gabriel Suazo ante Canadá. La decisión de Wilmar Roldán obliga al Tigre a cambiar el esquema de cara a la doble fecha de septiembre.

¿Quién reemplaza a Gabriel Suazo?

El ex Colo Colo vio la doble amarilla en la última fecha de la fase de grupos y deberá cumplir con el primer partido en la fecha de septiembre. Por lo que estaría fuera del partido ante Argentina.

“Todavía no me oficializaron la sanción, pero por lo que tengo entendido no vamos a poder contar en la primera fecha con él”, lamentó Gareca. De esta forma empieza a correr la lista de alternativas para disminuir la ausencia del lateral del Toulouse.

Marcelo Morales será convocado para la doble fecha de septiembre

Según indicaron en TNT Sports, Ricardo Gareca nominará al menos a tres laterales por el sector izquierdo. Entre los convocados asoma el llamado de Marcelo Morales. El lateral de la U, es uno de los puntos más altos del actual campeonato nacional y será convocado para esta doble fecha.

Pero la titularidad tendrá que pelearla con Thomas Galdames, quien corre con ventaja para quedarse con el puesto por el lado izquierdo. Cabe consignar que la lista será presentada este viernes 23 de agosto.