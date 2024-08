Gabriel Mendoza debe ser uno de los ex jugadores de Colo Colo más fanáticos del Cacique, pero el Coca se sacó la camiseta para pedir al lateral izquierdo de la U en la selección chilena.

La selección chilena espera por los nombres de Ricardo Gareca, que este viernes entregará la nómina de La Roja para los próximos partidos por eliminatorias contra Argentina como visita y ante Bolivia de local, en la reanudación del camino al Mundial 2026.

El debate sobre quién debe estar y quien no lleva semanas, incluso un par de meses, pero el que sorprendió fue Gabriel Mendoza: es que el ex lateral derecho de Colo Colo es tan fanático del Cacique que incluso no habla de Universidad de Chile, pero esta vez exige que el Tigre convoque a una joven figura del Chuncho.

“Marcelo Morales, el cabro chico debe estar. Ha demostrado un buen nivel. La llegada del lateral izquierdo de O’Higgins, Antonio Díaz, le sirvió mucho para ponerse las pilas y mostrar el nivel que está mostrando ahora. Sí o sí tiene que estar”, dijo el Coca a BolaVip Chile.

Pero no es que el otrora jugador de Colo Colo se esté poniendo azul. De hecho, Mendoza también manifestó que son varios los actuales jugadores del Cacique que deben ser llamados por Gareca.

Morales sí, pero más colocolinos…

“En la nómina debería estar Brayan Cortés. Debe ser el arquero titular, no podemos pensar en Gabriel Arias. Después tiene que estar Mauricio Isla. Para mí también debe llamar igual a Arturo Vidal y darle la oportunidad”, expuso.

El Coca sentencia que “incluso, para que tenga otro roce y vayamos dándole tiraje a la chimenea, debe llamar al Vicho Pizarro y a Lucas Cepeda… Cristián Zavala y Carlos Palacios también tienen que estar”.

Marcelo Morales debe estar sí o sí en la selección chilena, aunque sea de la U: lateral azul se ganó al fanático y colocolino Coca Mendoza.

Cabe recordar que Ricardo Gareca dará a conocer la nueva nómina de la selección chilena este viernes, en conferencia de prensa desde Juan Pinto Durán, pasado el mediodía.

¿Cuándo juega la selección chilena por eliminatorias?

La Roja vuelve a la acción camino al Mundial 2026 el jueves 5 de septiembre, como visita contra Argentina por la séptima fecha de las eliminatorias. El martes 10 del mismo mes recibirá a Bolivia.