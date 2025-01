Sudamericano Sub 20

Juan Cristóbal Guarello fue muy crítico con Damián Pizarro luego de la primera fecha del Sudamericano Sub 20, donde hubo triunfo de la Roja ante Venezuela por 2-1.

A pesar de esa victoria, el extraordinario consejero de periodistas en sus cátedras por streaming señaló sobre el delantero de Udinese que “parece que no ha evolucionado futbolísticamente, la sensación que da Pizarro es que sigue más o menos en el mismo nivel de cuando se fue de Colo Colo. No hay un salto de calidad”.

Quien sí le dio su respaldo a Damián Pizarro fue la figura y capitán de la Sub 20, Juan Francisco Rossel, asegurando que es el futbolista “más valioso” que hay en el plantel y que debe estar tranquilo porque “jugó unos partidazos”.

Luego del apoyo recibido por Rossel, Guarello miró bajo el agua para señalar en La Hora de King Kong que esto se debe a que es “toda escudería”, debido a que comparten representante: Fernando Felicevich. “Sí, al cabro hay que apoyarlo”, ironizó, dudando del compañerismo o la buena fe de Rossel.

Rossel apoyó a Damián Pizarro y Guarello piensa que es por intereses creados

Críticas de Guarello a Damián Pizarro

Luego de los siguientes dos duelos de Chile, Guarello insiste en mantener su crítica hacia Damián Pizarro, que fue titular ante Uruguay y suplente en el último duelo ante los peruanos.

Deja claro que no sepulta, ni extermina, ni hace picadillo ni nada que se le pueda parecer a un adjetivo a Damián Pizarro, pero sí es crítico por lo que exhibe en la cancha. “Queda ratificado que los seis meses en Udinese no le han significado absolutamente nada”, sostiene tajantemente.

“El único detalles es que contra Uruguay no se vio cansado, al menos no se cansa. Pero en lo futbolístico, en la obra fina, no. Quizás después se destapa”, agregó.

De hecho piensa que ante Perú, debió haber sido designado para patear el penal que perdió Rossel. “Hubiese sido bueno que le pasaran el penal, peor que a Rossel no le iba a ir”, dijo con el diario del lunes.

