Eduardo Berizzo no se deja intimidar por las críticas: "Nadie consigue cosas con desconfianza y pesimismo"

Eduardo Berizzo sabe que los resultados no son los mejores al mando de la selección chilena. El Toto comenzó las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota ante Uruguay y los hinchas ya se inquietan.

Tras el duelo en Montevideo, las redes sociales se llenaron de quejas de los fanáticos de la Roja por el nivel mostrado. Sin embargo y pese a esto, el entrenador no se deja intimidar.

Eduardo Berizzo no se hace problema por las críticas

Este lunes previo al duelo con Colombia, Eduardo Berizzo habló en conferencia de prensa. Ahí el técnico de Chile se refirió a su sentir tras el duro resultado ante Uruguay, dejando en claro que no se hace problemas.

“Muy bien estoy. Pensando en hacer mi trabajo con convicción. Es lo que todo entrenador debe reinstalar siempre”, señaló el Toto. “Las derrotas son desagradables o decepcionantes, pero la mirada debe estar puesta en seguir, en confiar lo que uno hace, trabajar con los jugadores cercanos. Tenemos un muy buen grupo, hemos trabajado muy bien”.

Eduardo Berizzo no se quedó ahí y recalcó que no escucha críticas. “En las derrotas seguir confiando y en las victorias, no dejar de revisar qué se hizo mal. Trabajar, cerrar las puertas hacia adentro, estar juntos y asumir que los malos momentos en una eliminatoria como esta van a suceder”.

Finalmente hizo un llamado a los hinchas a creer en el proceso. “Debemos seguir pensando con optimismo, que tiene que transformarse en nuestro eje. Nadie consigue cosas con desconfianza y pesimismo. Confío en el grupo de jugadores elegido y vamos a trabajar todos juntos para adelante”.

¿Cuándo juega Chile con Colombia?

La selección chilena enfrenta a Colombia este martes 12 de septiembre. El duelo está programado a las 21:30 horas en el estadio Monumental, el que no está en las mejores condiciones por el concierto de Bruno Mars y la lluvia.

¿Cuándo es la próxima fecha de eliminatorias?

Chile volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas en octubre próximo. El día 12 recibe a Perú y el 17 visita a Venezuela en dos partidos claves para instalarse en la parte alta de la tabla de posiciones.