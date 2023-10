La actuación de la selección chilena sub 23 en los Juegos Panamericanos ha generado que muchos pidan a Damián Pizarro en la adulta. El delantero de Colo Colo ha destacado en Santiago 2023 y los hinchas ya lo quieren ver junto a la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas.

El irregular inicio rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tiene preocupados a los fanáticos, que esperan un alza de ahora en adelante. Y para ello, algunos piden a gritos al apodado Haaland de Macul para que se sume al plantel de Eduardo Berizzo.

Pero para otros, a Damián Pizarro aún le faltan cosas para poder ser el 9 titular de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. Diego Rivarola habló del artillero y dejó en claro que, pese a tener las condiciones, todavía debe trabajar para tomar una camiseta estelar en la Roja.

Piden más a Damián Pizarro para ser el 9 de Chile

Diego Rivarola se refirió al nivel mostrado por Damián Pizarro tras el triunfo de Chile ante Uruguay y dejó claro que le falta para estar en la adulta. “Siempre he sido un defensor de Damián Pizarro, creo que es un jugador que tiene muchas condiciones y las sigue teniendo”, comenzó señalando en ESPN.

Para el ídolo de Universidad de Chile, el artillero debe trabajar en algunos aspectos antes de ser el 9 de la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas. “Estos dos partidos, no es que me genere dudas, le he visto cosas positivas pero todavía tiene esa juventud que tiene que mejorar”.

“No sé si con esto le alcanza para ser titular en la adulta. Para ser alternativa, puede ser porque tiene virtudes. A lo que voy es que tiene ímpetu, fuerza, las pelea todas, gana la mayoría, pero en la adulta necesita asociarse más”, recalcó.

En esa misma línea, Diego Rivarola recalcó que Damián Pizarro necesita un socio. “En Colo Colo muchas veces también juega solo y no ha establecido una sociedad, lo que le van a pedir en la adulta. Ahí no vas a chocar tan fácil, te va a costar más. Tiene que asociarse más y ahí le cuesta”.

Como si fuera poco, Goku le pidió al delantero afinar la puntería, su gran deuda como 9. “Tiene mucho que crecer. Después está la definición, que tiene por mejorar. lo buscaron por arriba y me da la sensación de que no es un gran cabeceador”.

“Gana, pero por su envergadura física, pero no tiene buena técnica de cabezazo. Siempre es trabajadle, pero es natural. Se puede mejorar, pero no lo trae dentro”, complentó.

Finalmente Diego Rivarola dejó en claro que esto no es más que una visión suya. “Es lo que veo. Incluso puedo estar equivocado. Puede gustar o no, son opiniones personales”.

¿Debe ser Damián Pizarro el 9 de Chile en eliminatorias? ¿Debe ser Damián Pizarro el 9 de Chile en eliminatorias? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro ha disputado un total de 32 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos acumula seis goles y seis asistencias.

¿Cuándo juega Chile en las Eliminatorias Sudamericanas?

Chile volverá a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas en noviembre. El 16 enfrentarán a Paraguay, para luego visitar a Ecuador el 21 del mismo mes.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.