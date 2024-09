El periodista de TNT Sports dejó a sus colegas boquiabiertos con una explicación que terminó en un carrusel interminable para explicar algo que no tenía pies ni cabeza.

Daniel Arrieta fue probablemente el único que tuvo ganas de prestarle una defensa a Ricardo Gareca en la noche del 10 de septiembre de 2024. Un par de horas después de la histórica derrota de la Roja frente a Bolivia, el periodista salió a blindar al Tigre.

Lo hizo en el programa Mediapunta, que habitualmente comparte con su coleta de TNT Sports Verónica Bianchi. En esta ocasión también estuvo el periodista Arturo Millán y una invitada especial: Francesca Marchant. Todos fueron muy críticos con Gareca.

Menos Arrieta. “Siendo derecho también con Gareca y tratando de entender sus palabras, futbolísticamente no fue un desastre Chile. El desastre es perder con Bolivia. Chile jugó mal, pero no fue un desastre”, afirmó el reportero que habitualmente cubre a Colo Colo.

Algo que no les cuadró para nada a los contertulios. “Hiciste un gol gracias a un tipo que se lesionó. Si no, no eras capaz de descontar. Eso es desastroso. Chile jugó el peor partido que yo recuerde desde que tengo conciencia futbolística”, lanzó Vero Bianchi para contrarrestar la opinión.

Pero Arrieta no se rindió. “Para mí Chile jugó mal, pero no sé si fue un desastre. Perdimos con Bolivia y eso es un desastre, esa es la realidad”, argumentó. Aunque en realidad sólo se dio vueltas en un punto difícil de defender. Fue mucho más lejos que la insólita conferencia que dio el DT del Equipo de Todos tras la caída.

Daniel Arrieta defiende a Gareca: “¿Chile jugó mejor contra Argentina?”

Daniel Arrieta lanzó una pregunta para intentar una defensa a Gareca, pero chocó contra el rotundo sí de todos. “Pero si nos vamos a las situaciones de gol, que fueron muy pocas, a ver…”, divagó por un breve instante el comunicador de TNT Sports.

“¿Chile jugó mejor contra Argentina?”, consultó Arrieta. Tanto Verónica Bianchi como Arturo Millán respondieron sí con nulo espacio para las dudas. Y sin importar el inapelable 3-0 que el equipo adiestrado por Lionel Scaloni le propinó a Chile en el estadio Monumental de Núñez.

Eso no le pareció atendible a Arrieta. “Pero si casi no se llegó al arco”, expuso el reportero. Como si fuera la misma calidad de rival el último campeón del mundo ante uno que tiene una sola clasificación a un Mundial y que, por si eso fuera poco, nunca había ganado en Santiago por las Eliminatorias.

