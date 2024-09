La durísima caída de Chile ante Bolivia es algo que sigue procesándose en nuestro país. La Roja perdió por 2-1 en el Estadio Nacional en una representación para el olvido, dejando a Ricardo Gareca en el centro de las críticas por el desempeño del equipo.

Esta situación ya tiene a varios incluso pensando en un fin de ciclo anticipado del Tigre en la selección, dando con uno que otro nombre para un hipotético reemplazo.

En ese sentido, el nombre de Jorge Almirón fue propuesto por Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores, quien en charla con RedGol aseguró que “creo que Almirón puede ser un perfil para Chile, dependiendo de los jugadores que tenga”.

“Chile en estos momentos no puede pretender jugar de igual a igual o creerse el cuento. Todavía nos creemos el cuento que está Marcelo Bielsa o Jorge Sampaoli con los de la generación dorada”, agregó.

En ese sentido, Ramos señaló que “cuando hay un cambio técnico puede sacar rendimiento, como el ejemplo que tiene en estos momentos Paraguay. Ellos volvieron a su esencia. Paraguay cuando vino a jugar con Chile en el último amistoso era un desastre y ahora volvió a lo suyo”.

“Chile ya no tiene eso, no puede hacer el juego bonito que hacía Bielsa o que hacía Sampaoli. Ya no lo tiene, no se puede. Hay que jugar y por eso dijo que Almirón puede ser por el estilo de juego si llegase a pasar”, concluyó.

Cabe mencionar que Jorge Almirón tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre del 2024, por lo que cualquier intento de sacarlo del Monumental antes de eso traerá consigo una negociación directa con los albos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja de Ricardo Gareca por las Eliminatorias?

La Roja volverá a salir a la cancha para verse las caras ante Brasil el jueves 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Posteriormente visitará a Colombia el martes 15 a las 17:30 horas.

