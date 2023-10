Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se prepara para el inicio del fútbol y Chile ya afina los detalles para su debut. La Roja se mide con México en la primera fecha de la fase de grupos y, a falta de un entrenamiento, ya tiene prácticamente definida su formación.

Con una gran duda hasta última hora, Eduardo Berizzo maneja un once en el que no se guardará nada. El Toto sabe que quedó complicado tras la derrota con Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas y buscará sanar las heridas de la mano de una Sub 23 que ilusiona para conseguir una medalla.

Chile sabe que como local tiene que hacerse respetar y para el choque con México prepara una formación con todas sus figuras. En ella sólo resta definir un cupo en la defensa y habrá un sorpresivo tridente en ataque para ir a buscar el primer triunfo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La formación de Chile para su debut en los Juegos Panamericanos ante México

Chile tiene la obligación de ser protagonista en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La Roja será local y luchará por la medalla de oro con el apoyo de los hinchas en las tribunas, lo que deja a Eduardo Berizzo con la misión de ir con todo.

Es por ello que el Toto saltará a enfrentar a México con una formación con todas sus figuras. Brayan Cortés será el arquero estelar para el certamen, tomando un rol clave para liderar a la Sub 23 durante el certamen.

En la defensa es donde está la gran duda de Chile. Matías Zaldivia presentó problemas físicos en las horas previas y será esperado hasta última hora. De no llegar, tendrá que ceder su lugar a los más jóvenes para el debut contra México en los Juegos Panamericanos.

Eduardo Berizzo ya probó a su línea defensiva y todo indica que, de no llegar el hombre de la U, será la que verá acción. Esta es con Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Daniel Gutiérrez y Antonio Díaz, los que se encargarán de proteger a la Roja de los ataques del seleccionado azteca.

Desde el mediocampo es que el Toto se la jugará toda. Con un trio conformado por César Fuentes, César Pérez y Lucas Assadi, Chile probará una fórmula que, hasta ahora, no se ha visto en la selección adulta con el técnico en su banca.

Esto deja un tridente en la delantera, el que estará conformado por tres titulares en el Campeonato Nacional. Clemente Montes, Damián Pizarro y Alexander Aravena serán los hombres que buscarán los goles para el primer triunfo de nuestro país en Santiago 2023.

De esta forma, Chile tiene una formación casi definida para enfrentar a México. Esta será con Brayan Cortés en el arco; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Daniel Gutiérrez (Matías Zaldivia) y Antonio Díaz en la defensa; César Fuentes, César Pérez y Lucas Assadi en el mediocampo; Clemente Montes, Damián Pizarro y Alexander Aravena en el ataque.

¿Cuándo juega Chile con México en los Juegos Panamericanos?

Chile enfrenta a México este lunes 24 de octubre en la primera fecha del fútbol masculino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El duelo está programado para las 20:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Cuáles son los próximos rivales de Chile en los Juegos Panamericanos?

Tras México, Chile tendrá dos partidos más por delante para entrar en la ronda final. Uruguay el jueves 26 y República Dominicana el domingo 29 son lo que le queda a la Roja para meterse en la próxima fase.

