Ricardo Gareca tuvo su estreno al mando de la selección chilena y en sus primeros partidos cambió varias cosas. El Tigre le dio un giro a lo que había sido el proceso de Eduardo Berizzo con cambios importantes, lo que dejó a grandes perdedores.

Y es que, más allá de haber sumado o no minutos, nombres que eran titulares con el Toto ahora no fueron considerados. Algunos incluso se subieron de emergencia ante las lesiones, pero ni así lograron convencer al nuevo entrenador de la Roja.

Es así como en RedGol decidimos analizar a los casos más emblemáticos que quedaron como los perdedores de la primera gira de Ricardo Gareca en el Equipo de Todos. Estelares que ya no lo son y otros que quedaron en deuda son parte de lo que dejaron los primeros partidos con el Tigre en la banca.

Brayan Cortés pierde el arco de Chile

El caso más importante en la primera gira de Ricardo Gareca es Brayan Cortés. El Indio se había ganado la titularidad en la era de Eduardo Berizzo y parecía ser el estelar, pero el Tigre sorprendió a todos dándole su respaldo a Claudio Bravo.

La situación parecía darse sólo ante Albania, pero ante Francia el bicampeón de América nuevamente estuvo bajo los tres palos. Con ello, el portero de Colo Colo se quedó con las ganas de jugar y ahora tendrá que esperar para ver si será el que salga desde el arranque en la Copa América.

Alexander Aravena ni de emergencia pudo ver acción en Chile

Alexander Aravena había sido uno de los líderes del recambio en la era de Eduardo Berizzo, pero con Ricardo Gareca el panorama cambió por completo. El delantero de Universidad Católica no estuvo ni en la nómina inicial y se metió de emergencia ante las lesiones.

Pero a pesar de que estuvo con el plantel, ante Albania y Francia vio todo desde el banquillo. El momento de la UC no es el mejor y esto también le pega al atacante, quien ahora tendrá que demostrar en su club que merece una oportunidad para volver al Equipo de Todos.

Thomas Galdames no logra convencer a Ricardo Gareca

Otra de las figuras que no tuvo acción con Ricardo Gareca en Chile fue Thomas Galdames. El defensor de Godoy Cruz tenía una gran oportunidad de agarrar camiseta de titular ante las ausencias de Gary Medel y Guillermo Maripán, pero no logró convencer.

En ninguno de los dos amistosos de la Roja sumó minutos y perdió el gallito con Igor Lichnovsky, quien se quedó con el puesto. Quedará esperar para ver si, ya con Memo recuperado, las cosas seguirán igual en defensa o si el ex Unión Española tendrá que seguir remándola para hacerse un espacio.

Lucas Assadi y una gran misión por delante

Otra de las jóvenes promesas que entró de emergencia y que no fue considerada en la gira por Europa fue Lucas Assadi. El 10 de la U tiene el visto bueno de Ricardo Gareca, pero con un largo camino por delante si es que quiere ser parte de su proceso en la Roja.

De hecho, el propio técnico señaló semanas atrás que “conversé fue con Assadi, y había cosas que me gustaba hablar con él, quería verlo en cancha”. No obstante, ahora que lo tuvo no le dio ningún minuto, lo que le deja claro el panorama al valor azul: debe subir su nivel.

Matías Catalán pierde terreno en el fondo de Chile

Quizás el gran descubrimiento de Eduardo Berizzo había sido Matías Catalán. El argentino nacionalizado chileno tuvo buenas presentaciones con el Toto en la banca y parecía ser la alternativa por la banda derecha, pero el regreso de Mauricio Isla lo borró de inmediato.

El bigotón se quedó sin espacio entre los titulares y, salvo unos pocos minutos ante Francia, tuvo una gira sin pena ni gloria. Ricardo Gareca dejó en evidencia su opción en ese puesto y tuvo al jugador de Talleres como opción como central, pero habrá que ver si esto se mantiene una vez se recupere Guillermo Maripán.

Así, los primeros partidos de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena sacuden por completo lo que había sido el proceso de Eduardo Berizzo. Los cambios del Tigre dan una idea de lo que quiere y le deja una misión a los que no vieron minutos. Especialmente aquellos que pasaron de titulares a suplentes.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Chile ahora se toma una pausa antes de volver a las canchas en la fecha FIFA de junio, última antes de la Copa América 2024. En ella la Roja enfrentará a Paraguay el día 11 y a Bolivia con fecha aún por confirmar en Estados Unidos.

