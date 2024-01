¿Cómo va Chile en la tabla de posiciones? Así está el grupo de La Roja Sub 23 en el Preolímpico

Chile recuperó la ilusión en el Preolímpico de Venezuela. La Roja logró un importante triunfo en su último encuentro y se metió en la pelea por avanzar al cuadrangular final del torneo. Revisa cómo va la tabla de posiciones del Grupo B y cuántos clasifican.

Los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron en su debut ante Perú, el que parecía el rival más abordable de la zona, lo que hizo pensar que ante Uruguay había pocas posibilidades. Sin embargo, esto es fútbol y ante la Celestre lograron mejorar la cara del estreno y encontrar un triunfazo gracias al solitario gol de Clemente Montes. Con los 3 puntos en el bolsillo, La Roja nuevamente se permite soñar.

El objetivo es conseguir un pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024, situación para la cual primero se debe avanzar al cuadrangular final. Si bien el Grupo B es bastante apretado, Chile demostró ante Uruguay que puede derrotar a cualquiera y de esta forma, meterse en la discusión para que el fútbol nacional asista nuevamente a la cita de los anillos. Conoce la tabla de posiciones y el formato del torneo.

¿Cómo va Chile en la tabla de posiciones del Preolímpico?

Lugar Selección Puntos Diferencia de goles Partidos jugados 1 Paraguay 7 2 3 2 Argentina 4 2 2 3 Chile 3 0 2 4 Perú 3 -2 3 5 Uruguay 0 -2 2

¿Cuántos países clasifican?

Los dos primeros lugares de cada zona van al cuadrangular final. Una vez que estén en esa instancia, los dos mejores se quedarán con los dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ante Argentina de Solari

En el Preolímpico no hay mucho tiempo para festejar y hay que dar rápidamente vuelta la página. Esta vez el rival a vencer es Argentina de Javier Mascherano. La Albiceleste suma 4 puntos luego de empatar ante Paraguay y derrotar a Perú. A pesar de esto, todavía no logran convencer del todo pese a tener un plantel plagado de estrellas. El DT viene precedido de una mala campaña con la Sub 20, por lo que es mirado con atención.

En las filas de la selección de Argentina se encuentra un viejo conocido del fútbol chileno: Pablo Solari. El delantero que pasó por Colo Colo se ha convertido en una buena figura en River Plate, lo que llamó la atención de la Sub 23 de su país. En el duelo ante La Roja se encontrará con algunos de los que fueron sus compañeros en los Albos, como Vicente Pizarro, Luciano Arriagada o Daniel Gutiérrez, entre otros.

Chile mejoró ante la Celeste de Marcelo Bielsa y mostró otro libreto, uno en el cual le tocó defenderse más de acuerdo a los momentos del partido. El encuentro ante Argentina es vital, ya que una derrota podría dejarlos eliminados. Un triunfo dejaría la clasificación muy avanzada para La Roja Sub 23, mientras que el empate obligaría a sacar a la temida calculadora para la fecha final del Preolímpico, en el cual se enfrentará a Paraguay.