La polémica ausencia de Claudio Bravo en la selección chilena para los amistosos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia suma una nueva arista. Cabe recordar que el arquero solicitó no ser nominado para privilegiar sus vacaciones y el descanso tras la temporada en España.

En Pauta de Juego de Radio Pauta, Coke Hevia respondió a un misilazo de Claudio Bravo en las redes sociales. Para entender el contexto, el periodista manifestó que no estaba de acuerdo con permisos individuales en la selección, considerando que otros estelares sí acudieron a la Roja.

En medio de hilos en Twitter, Bravo le contestó a una tuitera que lo apoyaba y apuntaba contra Coke Hevia: “Así es señora, relájese un poco. Acá le dejo un vídeo y se dará cuenta aún más lo relajada que debe estar. No se desgaste con tipos que sólo se dedican a destruir. El de la cantina dirá siempre lo que quiera, ¡pero jamás la verdad!”.

Bravo enrostró un video viral en el que el comunicador aparece enfiestado. Y Coke Hevia respondió. “Por mi parte decir que yo ayer manifesté que no me gustaban los permisos especiales. Ante eso y por conversaciones de hilos en Twitter, Claudio Bravo se enojó y me tiró encima un tema personal. Todo el mundo sabe: el video que me grabaron cuando yo estaba ahí de mambo”.

Agregó que “ese video tuvo consecuencias familiares, judiciales, etc. Si Claudio Bravo dice que yo soy un mal periodista, perfecto, puede tener toda la razón. Yo sólo dije que no creía en estos permisos individuales y él sacó lo personal”.

Y sentencia: “En este programa siempre hemos defendido la vida privada de los jugadores, excepto cuando están en período de concentración, y no es más que eso. Porque si nosotros habláramos de la vida privada de los jugadores…”.

FAT y la molestia en la Roja

Por su parte, Fernando Agustín Tapia, también en Pauta de Juego, profundizó en la molestia que habría provocado a Eduardo Berizzo la decisión de Bravo. FAT advierte que las cosas pueden cambiar, pero por ahora lo que sale de Juan Pinto Durán es que el Toto piensa separar los caminos del arquero y la selección definitivamente.

“Si le pedimos huevos al técnico, pidámosle huevos también a los jugadores. Si hay premios pendientes y te da lata venir por la calidad de los rivales, digámoslo. En esto es importante ser trasparente. Arturo Vidal viene, Alexis Sánchez viene, Medel viene, más Bravo son los cuatro a los cuales Berizzo les pidió un compromiso especial”, sostuvo Tapia.

Sentencia que “me han comentado que Berizzo está reflexionando la posibilidad de no volver a convocar a Bravo. Así de profunda es la molestia. Por eso es importante lo que diga Berizzo el viernes, yo simplemente estoy transparentando la información que proviene de la selección. No hay una declaración pública y veremos si están los datos emparentados con los hechos. En una de esas, estos días generan que decante la situación con acercamiento entre el técnico y el futbolista para evitar que siga escalando. Porque no es sana la señal que se da. En la selección hay que tener trato general, no hemos tenido buenas experiencias haciendo excepciones”.