El gran golpe noticioso de esta semana en el ámbito deportivo lo dio Claudio Bravo, quien de un momento a otro informó que tomó la decisión de dejar el fútbol.

El eterno capitán de la selección chilena decidió colgar los guantes a los 41 años, tras una hermosa carrera y con Real Betis como su última casa.

El hijo ilustre de Viluco ahora está más tranquilo tras su decisión y empezó a visitar a distintos medios de comunicación, y en una charla en Mega declaró un secreto con la Roja.

Bravo estaba para jugar en las Eliminatorias

La selección chilena tendrá dos duros compromisos en septiembre, cuando visite a Argentina y reciba a Bolivia por las Eliminatorias, duelos en los que podría haber jugado.

Bravo contó que estaba a plenitud para ser parte de los compromisos clasificatorios, pero indicó que no es oportuno que haya sido citado, debido a que estaba sin club.

Bravo estaba en condiciones de seguir jugando.

“Podía jugar perfectamente en las eliminatorias si no me retiraba, pero pasar arriba de los que están jugando es un riesgo si no sale bien, porque no tenía club y qué pasa si la película no sale bien”, dijo el ahora ex arquero.

“Es el riesgo que toca, pero en ese aspecto me quedo tranquilo, salí en un momento soñado en la selección que es Copa América, en un partido donde se me dio a mí de buena manera aunque no en el resultado, pero fue un día especial”, cerró Claudio Bravo sobre el tema.

¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará el jueves 5 de septiembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Monumental de Buenos Aires.

