Una buena sensación quedó en la interna de la selección chilena, pese a la derrota por 3-2 ante la selección de Francia, donde por muchos minutos compitió con igualdad de condiciones en Marsella.

Con este compromiso terminaron los primeros amistosos del proceso del técnico Ricardo Gareca al mando de la Roja, donde se tienen buenas sensaciones de los dos compromisos.

Uno que sacó la voz por el camarín de los jugadores, fue el capitán del equipo nacional, Claudio Bravo, quien destacó el trabajo, además del regreso en la competencia con grandes selecciones.

“Positivas, el otro día contra Albania y hoy contra Francia creo que hicimos un partido serio, con personalidad, nos vimos compitiendo al máximo nivel y eso hay que retomar. Tenemos jugadores y capacidad, el partido sirve para dimensionar lo que podemos hacer. En líneas generales nos vamos contentos”, comentó Bravo.

Para el futuro

Claudio Bravo deja en claro que con este equipo se puede competir, pero también menciona que depende de cada jugador sacar adelante a la Roja para hacerla competitiva.

“Lo recuperas, pero no sirve de nada si no vuelves al trabajo, si no retomas niveles de competencia en los clubes, que es vital para competir. La exigencia física y táctica es enorme y nos vamos con buen sabor de boca. Tuvimos ocasiones para no irnos con una derrota, pero fue una semana positiva”, precisó.

En lo personal, Bravo también deja en claro que queda conforme, en el contexto de que no viene jugando en Real Betis.

“Contento, pero a la vez tranquilo lo comenté el otro día no es fácil estar parado tanto tiempo, volví hace no mucho, no me tocó competir y ahora volver retomar a este nivel cuesta un poco, pero uno se las pude arreglar”, finalizó.

