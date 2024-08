El ex entrenador dirigió al ahora retirado arquero en Colo Colo y la selección chilena, por lo que lo llenó de elogios.

Nada es para siempre, y aquella frase la recordó este lunes el ahora ex arquero Claudio Bravo, quien a sus 41 años anunció su retiro definitivo del fútbol.

Mediante un video en sus redes sociales, el ex meta de Colo Colo, Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City, Real Betis y la selección chilena, contó que no volverá a jugar profesionalmente.

El adiós del fútbol rentado de Claudio Bravo tocó el corazón de muchos y uno de los que analizó la decisión del ahora ex portero fue Claudio Borghi, quien lo dirigió en Colo Colo y en la Roja.

Borghi y el retiro de Bravo

El Bichi, en contacto con Bolavip, habló de la decisión de Claudio Bravo y analizó sus condiciones dentro de la cancha.

“Un gran arquero, hizo cosas muy buenas. No me sorprende, porque veía que no le salía ninguna posibilidad de fútbol competitivo, lo que imagino él quería. Es una buena edad, avanzada para cualquier deportista de alto rendimiento”, comentó el campeón del mundo.

“Tenía cualidades únicas, un tiempo y un distancia que para los arqueros es muy bueno. Salir a cortar balones con demasiada seguridad, dentro y fuera de su lugar de confort que es el área chica”, agregó.

Claudio Bravo no volverá a jugar por la Roja de manera oficial.

Tras ello, analizó una virtud única de Claudio Bravo, la cual no se comenta mucho: “mucha gente se fija como le pegaba a la pelota por cómo jugaba con los pies, pero con las manos sacaba a 50 o 60 metros cuando tenía la oportunidad de jugar rápido”.

“Es un arquero muy completo, hay quienes se destacan por la pegada, otros por el trabajo bajo el arco, pero él tenía muchas condiciones. Por eso estaba catalogado entre los mejores”, cerró.

