Chile vs Perú: Cuándo juegan y quién transmite el debut de la Sub 23 en el Preolímpico

Después de una larga e intensa preparación, Chile realiza su esperado debut en el Preolímpico de Venezuela. La Roja Sub 23 busca los pasajes para llegar a París 2024, para lo cual es importante comenzar ganando. El estreno será ante Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico.

Este torneo iba a ser dirigido por Eduardo Berizzo, pero tras su renuncia a la selección adulta, fue Nicolás Córdova quien asumió el desafío de liderar a La Roja en esta competición. La misión no es fácil, ya que el objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. La última vez que Chile llegó a la cita de los anillos en fútbol masculino, fue en Sídney 2000, donde los nacionales obtuvieron el bronce de la mano de Iván Zamorano, Reinaldo Navia y compañía.

¿Cuándo juega Chile vs Perú?

El duelo de La Roja Sub 23 será este domingo 21 de enero a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezula.

¿En qué canal ver en vivo por TV el Preolímpico Sub 23?

El duelo será transmitido en TV por las señales de TVN y DSports, en los siguientes canales según tu cableoperador o ubicación geográfica:

TVN

Abierto

7 (Santiago)

TDT

7.1 (Santiago)

5.1 (Arica)

10.1 (Iquique)

6.1 (Antofagasta)

7.1 (Copiapó)

4.1 (La Serena-Coquimbo)

12.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Rancagua)

10.1 (Talca)

4.1 (Gran Concepción)

7.1 (Temuco)

3.1 (Valdivia)

4.1 (Puerto Montt)

Cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) – 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) – 1613 (HD)

¿Dónde ver el encuentro en vivo vía streaming?

El encuentro estará disponible de manera online a través de DGO.

Complejos rivales

Chile tendrá un duro camino si quiere meterse en los Juegos Olímpicos. El torneo para clasificar se divide en dos grupos con cinco países. La Roja Sub 23 quedó en la zona B, donde comparte con Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay. Serán cuatro partidos y una jornada libre para cada seleccionado. Los dos mejores pasarán a un cuadrangular final, donde los dos con más puntaje tendrán su pasaje a París 2024.

La Roja inicia ante Perú, país con el que siempre suele haber encuentros muy disputados. Ante el gran nivel de los integrantes del grupo, no hay margen de error y se debe comenzar con una victoria para encarar con mayor seguridad los siguientes duelos. La Albiceleste cuenta con Pablo Solari entre sus figuras, jugador que milita en River Plate y que dejó un gran recuerdo en Colo Colo. Los Charrúas son dirigidos por Marcelo Bielsa.

Nicolás Córdova encabezó los trabajos de Chile en Juan Pinto Durán, donde terminó elaborando la nómina final. Entre sus figuras, destacan la presencia de Vicente Pizarro, Lucas Assadi, Alexander Aravena y Luciano Arriagada, entre otros. Darío Osorio no fue convocado debido a que su club, el Midtjylland de Dinamarca, no quiso cederlo por no tratarse de una fecha FIFA.