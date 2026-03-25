La selección chilena vuelve a la acción en este mes de marzo. La Roja, dirigida nuevamente por Nicolás Córdova, disputará dos nuevos amistosos internacionales tras los partidos jugados en noviembre pasado frente a las selecciones de Rusia y Perú.

Ahora, el combinado nacional participará del formato FIFA Series, competición impulsada por la FIFA para que selecciones de distintas confederaciones se enfrenten durante las fechas FIFA. En esta oportunidad, Chile se medirá ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, ambos encuentros a disputarse en territorio oceánico.

¿Cómo ver el partido de Chile vs. Cabo Verde?

El próximo partido entre la Selección Chilena y Cabo Verde se juega este viernes 27 de marzo, a partir de las 00:00 horas de Chile, en el Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda.

Si bien MEGA tendrá los derechos de TV de cara al Mundial 2030, los partidos de Chile ante Cabo Verde y Nueva Zelanda se podrán ver por televisión abierta y completamente GRATIS a través de CHV , canal que mantendrá la transmisión de los encuentros rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

También estarán disponibles vía streaming en las plataformas digitales del canal: app MiCHV, transmisión online de CHV.cl o mediante el canal de YouTube de CHV y adicionalmente estará la transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

Estos son los canales según tu cableoperador:

CHV

11.1 (TDT)

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Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

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Partidos de Chile – Marzo (FIFA Series) 📍 Sede: Auckland, Nueva Zelanda

🏟️ Estadio: Eden Park Partido Fecha Hora (Chile) Chile vs. Cabo Verde Viernes 27 de marzo 00:00 Chile vs. Nueva Zelanda Lunes 30 de marzo 03:15

En resumen

La selección chilena , bajo el mando de Nicolás Córdova , disputará dos amistosos en Oceanía.

, bajo el mando de , disputará dos amistosos en Oceanía. Chile enfrentará a Cabo Verde este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas.

enfrentará a este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas. El canal CHV transmitirá gratis los partidos de la selección chilena por televisión abierta.

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