La final del fútbol de los Juegos Panamericanos tendrá un partidazo, donde Chile enfrenta a Brasil en busca del oro. Los dirigidos por Eduardo Berizzo están ilusionados con subir a lo más alto del podio, para lo cual tendrán que doblegar a la poderosa Canarinha.

La Roja ha tenido un gran rendimiento en lo que va de Santiago 2023, donde Berizzo ha podido dejar de lado las críticas a su gestión con la selección adulta. Con la Sub 23 podría vivir su primer logro con el buzo de Chile y darle además, una presea dorada a la delegación nacional de los Juegos Panamericanos.

¿Cuándo juega Chile Sub 23 vs Brasil la final por el oro?

El partido será este sábado 4 de noviembre a las 20:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿En qué canal ver en vivo por TV el partido de La Roja?

El encuentro será transmitido en TV abierta por las señales de TVN, Chilevisión y Canal 13, además de TNT Sports, CDO y DSports en el cable. Revisa el canal según tu operador:

¿Dónde ver vía streaming en vivo la final masculina?

Podrás ver el duelo entre Chile y Brasil a través de las señales online de TVN, CHV y Canal 13, además de las pantallas de Estadio TNT Sports y DGO.

No han recibido goles

Chile llega a la definición de gran manera. La Roja Sub 23 ha ganado los cuatro partidos del torneo y encara el encuentro final con mucha confianza. En la fase de grupos, derrotaron a México, Uruguay y República Dominicana, para quedarse con la cima de la zona A con 9 puntos. En la semifinal doblegaron a Estados Unidos por 1-0 con un golazo de César Pérez.

Brasil es un peso pesado en cada competición de fútbol. La Canarinha también llegó a la final ganando todos sus encuentros y al igual que La Roja, sin recibir goles. El último encuentro fue ante México con victoria por 1-0. Los dirigidos por Ramon Menezes saben que serán visitantes en el Estadio Sausalito, pero a veces eso termina transmitiéndole presión al local. Será un partidazo en Viña del Mar.