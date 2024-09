Chile sale a jugar esta tarde en el Estadio Nacional un partido importantísimo ante Bolivia. El equipo de todos está obligado a ganar para meterse en puestos de clasificación al próximo mundial, en lo que será toda una prueba de fuego para Ricardo Gareca.

Lamentablemente al Tigre el crédito que ganó con sus primeros amistosos se fue diluyendo. La pésima Copa América que hizo en Estados Unidos y el feo porrazo ante Argentina tiene varios dudando de sus capacidades, algo que fue criticado por Marcelo Barticciotto.

El ídolo de Colo Colo aseguró en su calidad de comentarista en ESPN que “ya en el medio hay gente que lo quiere echar. Si vamos a echar al técnico cada tres o cuatro meses, estamos mal”.

“Acá te da entender que no solo el técnico tiene responsabilidad en esto, no es el gran problema el técnico. Más allá que hay técnicos que te pueden hacer jugar mejor”, agregó.

Para cerrar el ex atacante descartó que un cambio de DT beneficie a la Roja, esto a pesar de los buenos resultados que trajo en Paraguay. “Gustavo Alfaro el otro día… Paraguay cambió, mereció ganarle a Uruguay, pero no se puede comparar. No es lo mismo”, concluyó.

Formación de Chile vs Bolivia

Gabriel Arias al arco; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Erick Pulgar, Darío Osorio, Víctor Dávila y Carlos Palacios en mitad de cancha; Ben Brereton y Eduardo Vargas en ofensiva.

¿A qué hora juega Chile ante Bolivia?

La Roja se verá las caras ante Bolivia hoy martes 10 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa.

