Advierten gran temor si Chile no le gana Bolivia: “Espero que Gareca no entre rápido en modo Reinaldo Rueda”

Chile enfrenta esta tarde en el Estadio Nacional un partido bisagra ante Bolivia. La Roja debe ganar sí o sí para no seguir rezagada en la pelea por clasificar al próximo mundial del 2026, además de claro, marcar un antes y un después bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca.

Sobre esto último Francisco Sagredo, en su calidad de comentarista en ESPN, realizó un especial análisis. Para el periodista el triunfo es vital, sobre todo para no repetir una historia de hace algunos años que no terminó de la mejor manera en el equipo de todos.

“Yo no le pido milagros a Gareca, pero sí le pido que le de un salto a este equipo, un plus en la medida de la posible. Si no, apostemos por una selección joven. No es un tema que no hacemos goles, es que no nos generamos ocasiones”, aseguró el periodista.

En ese sentido, Sagredo advirtió que “contra Perú en Copa América, un rival directo en estas Eliminatorias, llegaste una vez en el primer tiempo y si no es por Bravo lo pierdes en el segundo”.

“No quiero sacar a Gareca. Creo que era de lo mejor que estaba a mano y confío en que le pueda dar un plus a este equipo. Pero espero que no entre rápido y no entre nunca en modo Reinaldo Rueda, donde en todas sus conferencia de prensa se apuntaba a la falta de recambio y que no había jugadores”, declaró.

Lamentablemente el proceso de Reinaldo Rueda en Chile no fue de lo mejor. ¿Podrá superarlo Ricardo Gareca? | Foto: Photosport.

Para cerrar, Pancho afirmó que “entonces mejor no vamos por uno de los tres DT mejores pagados del continente. Metemos esa plata a las selecciones juveniles y dejamos un técnico con jugadores de proyección”.

Formación de Chile vs Bolivia

Gabriel Arias en portería; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Erick Pulgar, Darío Osorio, Víctor Dávila y Carlos Palacios en mitad de cancha; Ben Brereton y Eduardo Vargas en delantera.

¿A qué hora juega Chile ante Bolivia?

La Roja enfrentará ante Bolivia hoy martes 10 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.