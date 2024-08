Claudio Bravo revela íntima charla con Tiane Endler: "No podemos permitir que no esté"

Se retira Claudio Bravo. Ya no hay vuelta atrás. El otrora capitán de la Selección Chilena cuelga los guantes y deja a gran parte de los amantes del fútbol con un nudo en la garganta.

Esto, sobre todo porque en la última Copa América, el portero de La Roja consiguió tener una performance resaltable, siendo incluso alabado por el Dibu Martínez en el duelo ante Argentina.

La Generación Dorada completa se arrimó al árbol del capitán de La Roja. El portero que supo ser doble campeón de América no pudo despedirse jugando en un club, sino que lo hizo ya sin equipo y eso le valió sentidas palabras de quienes lo querían seguir viendo en cancha.

Radio ADN fue uno de los medios que se arrimaron al envejecido tronco del portero. El programa Los Tenores tuvo una emotiva charla con el ex arquero de la Roja, quien además dio detalles de ciertas conversaciones con otras figuras del fútbol.

Conversa con Tiane

Tiane Endler lo hizo primero. La arquera de la Selección Femenina dio un paso al costado y decidió dejar de vestir los colores de la Roja, tras problemas en la organización de los Juegos Panamericanos.

Fue el propio Claudio Bravo quien, en conversación con Los Tenores, se refirió a una conversación secreta que mantuvo con Tiane Endler. El Capi señaló que le pidió a la portera que volviera a la Roja.

“Le escribí que no puede estar fuera de la Selección. Por todo lo que hizo en Europa, no podemos permitir que no esté. Aunque no juegue, aporta. No podemos darnos el lujo de tenerla afuera, debe estar jugando y después tener un cargo administrativo”, argumentó Claudio Bravo.

“No hay más referencias de su magnitud. Estuvo sentada en los premios FIFA con los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué la tenemos afuera? ¿Por qué no está acá?”, cerró el ex capitán de la Roja.