"Ahora no lo quieren": Arturo Vidal lanza feroz defensa a Marcelino Núñez en la Roja

Arturo Vidal no podrá acompañar a la selección chilena en el importante desafío que tiene este jueves 16 de noviembre recibiendo a Paraguay, misma situación que enfrenta Marcelino Núñez pero por una razón distinta.

El mediocampista del Norwich City recibió tarjeta roja en la goleada de 3-0 sufrida ante Venezuela, y no podrá jugar la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Esto le significó muchas críticas de los hinchas, pero el King salió al paso para defenderlo con uñas y dientes.

Fue a través de sus ya famosas transmisiones en Twitch que el histórico miembro de la Generación Dorada de la Roja sacó la voz para exigir que se detengan los malos comentarios contra el formado en Universidad Católica.

“No me lo critiquen, se mandó una cagada súper grande en el partido anterior, pero es joven, tiene que aprender de esto“, disparó de entrada el jugador del Athletico Paranaense de Brasil, que se recupera tras una operación en su rodilla.

“No lo maten tan rápido, ahora no lo quieren”

Tras eso, el Rey insistió con el tema y le exige a los hinchas chilenos que le den respaldo a las nuevas generaciones de futbolistas que defenderán por los próximos años al Equipo de Todos.

“No lo maten tan rápido, la otra vez querían todos que él jugara y ahora no lo quieren, no sean así”, disparó sin filtro el bicampeón de América con Chile en 2015 y 2016. Pero eso no fue todo.

Para cerrar, el oriundo de San Joaquín apunta que “hay que darle oportunidades a los muchachos, se van a equivocar muchas veces jugando, porque las Eliminatorias son difíciles, pero hay que apoyar“.

Así, quedó claro que Marcelino cuenta con el apoyo absoluto e irrestricto de Arturo. Vidal le pidió a sus seguidores que no maten a Núñez, y la palabra de un referente absoluto de la Roja de seguro generará impacto.

¿Por qué no juega Arturo Vidal por Chile?

El King se lesionó el pasado 12 de septiembre, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular lo obligó a ser operado, y actualmente sigue en recuperación.

¿Cuándo juega la Roja?

Este jueves 16 de noviembre, a contar de las 21:30 horas, la selección chilena recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El martes 21, por la fecha 6, visitará a Ecuador desde las 20:30 horas.

¿Cómo va Chile en la tabla de Eliminatorias?

Actualmente, la selección chilena tiene 4 puntos y marcha en el octavo puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ecuador y Paraguay, los dos rivales que enfrenta ahora, van sexto y séptimo respectivamente con las mismas unidades.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.