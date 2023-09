Marcelino Núñez tuvo una fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el olvido. El volante no estuvo en buen nivel ante Uruguay, se lesionó y ahora es criticado en el Norwich de Inglaterra.

El ex Universidad Católica no ha logrado afirmarse en los Canarios y, tras sus problemas físicos en la Roja, ahora recibe dardos. Esto, debido a que las molestias lo dejarán fuera por tiempo indefinido, justo cuando su club trata de pelear en la Championship.

Las críticas a Marcelino Núñez en el Norwich

Este martes y en la previa del duelo de Chile ante Colombia, donde no será considerado por lesión, Marcelino Núñez recibe críticas. El medio partidario del Norwich, PinkUn, dedicó palabras al chileno y le puso tarea para su vuelta a Inglaterra.

“A pesar de una reacción inicial de pánico y preocupación, Norwich está bien equipado para hacer frente a cualquier período que Núñez esté afuera”, comenzaron señalando.

Ahí, además de recalcar que no se ha ganado su lugar en el Norwich, el medio cuestiona a Marcelino Núñez por su adaptación. “Núñez ha tenido problemas para lidiar con el inglés y no se ha definido ni como un mediocampista central ni como una presencia más creativa y aún no ha iniciado un partido de campeonato con David Wagner (DT) esta temporada”.

Finalmente, enfatizaron que “puede ser que Núñez mejore cuanto más se adapte a la vida en Norfolk. El City seguirá mostrándole paciencia al jugador de 23 años, con la esperanza de que alcance el potencial que vieron durante su trabajo de reclutamiento. Más allá de alguna que otra actuación o momento dentro de un partido, el centrocampista aún tiene que estampar su autoridad en la plantilla”.

¿Cuáles son los números de Marcelino Núñez en Norwich?

En total, Marcelino Núñez ha disputado 45 partidos oficiales con el Norwich. En ellos ha marcado tres goles y ha aportado con dos asistencias hasta ahora.

¿Cuándo juega Norwich?

Norwich vuelve a las canchas tras el parón por la fecha FIFA. El sábado 16 de septiembre desde las 11:00 horas de nuestro país, enfrentan al Stoke City por la Championship.