El King habló en la previa del partido de la Roja con los Cafetaleros y analizó el once de Ricardo Gareca. Sus dichos sorprender tras haber asegurado que no sería parte de este proceso.

Arturo Vidal tuvo una enorme polémica previo a la doble fecha de octubre en las Eliminatorias Sudamericanas. El King se cruzó con todo con Ricardo Gareca, al punto de anunciar que no será parte de su proceso en la selección chilena.

Sin embargo, previo al partido con Colombia el Tigre le abrió las puertas a pesar de sus dichos, lo que parece haberle hecho dudar de lo que dijo tras el triunfo con Colo Colo ante Huachipato. Este martes y a través de su canal de Kick, el volante se refirió a la formación que presentará nuestro país y sorprendió a todos.

“Falto yo, estos partidos son míos, pero bueno“, lanzó en su tono de siempre. Pero fue tras ello que comenzó a cambiar el tono. “Ahora le toca a los demás, hay que tener fe. Está la suerte, a darle con todo”.

El King no se quedó ahí y le hizo un llamado a Ricardo Gareca para esta tarde. “Aquí lo único es que Chile tiene que marcar a James. Uno individual, a hombre, a morir. El único que no la puede tocar. Esa es la clave. Luis Díaz se mueve a los movimientos de James”.

Arturo Vidal analizó la formación de Chile ante Colombia y sorprendió al cambiar el tono con Ricardo Gareca. Foto: Photosport.

Arturo Vidal y la formación que paraba él en Chile ante Colombia

Arturo Vidal cambió el tono por completo y analizó la formación que preparó Chile para medirse con Colombia, dejando de lado las polémicas con Ricardo Gareca. “Qué hubiese hecho yo… Los dos centrales anduvieron bien el otro día. Yo contra Colombia allá, como entrenador, dejaba línea de cuatro con (Marcelo) Morales, los centrales están bien contra los dos grandes de ellos que saltan bien y (Felipe) Loyola me gusta“.

“Dejaba de volante a Pulgar, Echeverría y otro volante. ¿Qué otro tenemos? No, Cabral no porque es 10. Hay que defender hoy. Hubiese puesto al de Talleres… ¿Cómo se llama? ¿Fabián Hormazábal o no? No, (Ulises) Ortegoza. Después a (Lucas) Cepeda, (Eduardo) Vargas y Diego (Valdés)”, complementó.

Arturo Vidal también abordó lo que ocurrirá esta tarde en Barranquilla. “El partido contra Colombia es difícil, los primeros 15 minutos son muy importantes. Un equipo para mantener y después tocarle la pelota. El estadio lleno, la hora es fuerte. Debe haber como 34 grados”.

“Hay que ser inteligente, no es para salir a matarse ese partido. Nosotros lo hicimos bien (con Colo Colo) y eso que jugamos en la tarde. Yo venía un poco lesionado, estaba en la banca y ni calenté de cómo tenía el cuerpo. Por eso es importante mantener el orden o que la gente prenda al equipo porque si agarran confianza, son complicados“, añadió.

Pero el volante fue más allá y dejó de tratar mal a Ricardo Gareca, al que ahora llamó como todo un dirigido. “Vamos a ver cómo lo preparó el profe para ver qué tal, saber por dónde vamos a jugar y atacar. Que los jugadores entren bien y analicen con cuánto va a atacar y defender Colombia”.

Finalmente, le dio el visto bueno a lo planteado por el Tigre, en lo que es una buena noticia por el bien de la Roja. “Está bien el equipo (…) Ojalá un triunfo, pero un empate estaría bien. Va a estar duro, pero hay que confiar”.

¿Debe estar Arturo Vidal en la próxima fecha de las eliminatorias? ¿Debe estar Arturo Vidal en la próxima fecha de las eliminatorias? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal por Chile?

A la espera de saber si volverá o no, Arturo Vidal ha logrado disputar un total de 142 partidos oficiales con Chile. En ellos ha anotado 34 goles en los 11.686 minutos que ha estado dentro del campo de juego.

¿Cuándo vuelve Chile a las eliminatorias?

Arturo Vidal podría estar de vuelta en la selección chilena para la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo 15 de noviembre desde las 22:30 horas la Roja visitará a Perú.