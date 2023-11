Alexis Sánchez suele hablar sin libretos, deja mucho pie a la improvisación. A lo que siente en el momento en que le preguntan sobre algún tema. Así fue, por ejemplo, cuando le pusieron los apellidos de Quinteros, Holan y Gareca para hablar de un tema que parece ser urgente para todos. Menos para él.

El reemplazante de Eduardo Berizzo tras la renuncia del Toto a la dirección técnica de la selección chilena. El goleador histórico de la Roja trazó un paralelo con Argentina, que encontró la conducción de Lionel Scaloni en un interinato, mismo cargo con el que Nicolás Córdova irá a Quito.

La 6° jornada de las Eliminatorias 2026 contará con una difícil visita a Ecuador que tiene varios nombres rondando en el ambiente para tomar la vacante dejada por el argentino. Ricardo Gareca fue uno, está libre tras su renuncia a Vélez Sarsfield de Argentina. Gustavo Quinteros fue otro, aunque tiene contrato en Colo Colo. Y Ariel Holan, el tercero de la lista. También está sin club tras su abrupta salida de Universidad Católica en su segundo ciclo en la precordillera.

“Son buenos entrenadores. No sé mucho de ellos, el día a día, lo que hacen”, respondió Alexis Sánchez a la consulta que le hizo el periodista Cristián Ávila. El Reportero de Cauquenes mencionó directamente el trío de entrenadores que con más fuerza sonaron en los últimos días.

Alexis Sánchez admite conversaciones internas del plantel por Quinteros y Holan

“Al final puedes jugar bien, pero después el grupo lo llevas diferente”, reflexionó Alexis Sánchez sobre el desconocimiento que admitió tener sobre Quinteros, Holan y también Gareca. “Creo que no los conozco mucho para opinar de ellos”, apuntó el tocopillano.

Prosiguió. “Me gustaría conocerlos más. Los jugadores acá dicen que ellos trabajan bien, son serios, son responsables. Pero más allá de eso no te puedo decir”, aseguró AS10. A raíz de esas palabras, el comunicador de la radio ADN le puso otro tema.

“Han venido hablando entonces ustedes por lo que dices. ¿De quién han hablado más?”, consultó Ávila Soto. “No, yo pregunto. No hemos hablado ningún nombre en especial, los jóvenes están enfocados en entrenar y mejorar”, retrucó rápidamente Sánchez.

Fue entonces cuando dejó un mensaje en torno al DT campeón mundial con Argentina en Qatar 2022. “Hacen las cosas serias, han tenido buenos resultados. Más allá de eso, no hay apuro. La dirigencia no debe tener apuro por decidir ahora ya. Y ustedes también, no hay apuro”, mencionó el Dilla antes de recordar a Lionel Scaloni.

¿Cuándo juega Chile ante Ecuador en las Eliminatorias 2026?

Ecuador recibirá a la Roja en la 6° fecha de las Eliminatorias 2026. El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental.

