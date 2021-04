"Es de todas las que aman el fútbol": la emotiva carta de Yanara Aedo tras clasificar a los Juegos Olímpicos

La selección chilena femenina hizo historia este martes luego de conseguir los boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio. La Roja igualó sin goles ante Camerún y, con el 1-2 en la ida, aseguraron su presencia en la máxima cita deportiva del planeta.

La emoción inmediatamente inundó los corazones de las seleccionadas nacionales, que una vez más escribieron una página gloriosa en el deporte nacional. Y una de las que más lo dejó en evidencia fue Yanara Aedo, una de las referentes del plantel.

La delantera chilena, histórica en cada uno de los logros de la Roja femenina en los últimos años, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la 10 lanzó una carta reflejando su alegría por el objetivo cumplido.

La Roja femenina hizo historia y se metió por primera vez en los Juegos Olímpicos. Foto: ANFP

"Cuando eres una niña y dices que quieres jugar fútbol, la primera reacción de la mayoría es reírse de ti… A todas ellas, que siendo unas niñas o siendo mayores se siguen riendo de ellas cuando lo dicen solo les puedo decir... ¡Sigan! ¡No paren! ¡Háganlo, crean, sueñen, vívanlo y por sobre todo, disfrútenlo!", señaló de entrada.

Aedo no se quedó ahí y agradeció todo lo que ha vivido con la pelota en sus pies. "Que lindo eres fútbol, para las y los que te sentimos como lo hacemos, solo te podemos decir... Gracias por tanto. Gracias Infinitas familia, Amigos y todos los que fueron, son y seguirán siendo parte de este loco y hermoso sueño".

La delantera también recordó a las que formaron parte del plantel pero no pudieron estar. "Gracias a todas las que fueron, son y serán parte de este hermoso proceso. Gracias a todas por pelear y no bajar los brazos, no es un logro solo para las que hoy nos toca estar, es de todas las que aman el fútbol en el país".

Finalmente hizo un llamado a las mujeres del país. "Sigamos trabajando, disfrutando, viviendo y luchando por los sueños y nuestro fútbol. ¡Simplemente gracias! Los sueños se cumplen si los sientes con todo tu ser".