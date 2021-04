¡Por el sueño! Selección chilena femenina enfrenta a Camerún por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio

El deporte femenino nacional está a solo horas de uno de los momentos más importantes de su historia. Este martes la selección chilena buscará uno de los sueños más importantes para toda una generación que ha sabido darle alegrías a nuestro país: un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Desde las 11:45 horas, la Roja de Christiane Endler, Carla Guerrero, Francisca Lara y muchos otros nombres más sale a enfrentar a Camerún por el repechaje para conseguir un boleto a Japón. El equipo de José Letelier ya dio el primer golpe, por lo que resta confirmar lo hecho para asegurar su presencia en la máxima cita deportiva del mundo.

En el encuentro de ida, disputado el sábado recién pasado, las seleccionadas chilenas supieron imponerse con un sólido 1-2 clave. No solo por asegurar el triunfo, sino también porque fue de visita, dejando la llave inclinada a su favor en caso de una definición ajustada.

La selección chilena femenina busca cumplir un nuevo sueño. Foto: ANFP

No obstante, en el plantel están confiadas en no dejar dudas sobre su nivel para llegar a los Juegos Olímpicos. La Roja quiere demostrar que el enorme crecimiento de los últimos años no ha sido casualidad y saldrá con todo a asegurar la victoria que las deje en Tokio.

El partido anterior fue complejo, no tanto en el resultado sino en el trámite. Y es que la velocidad de Camerún es un punto a tener muy en cuenta a la hora del partido, donde el orden táctico será fundamental para contrarrestar sus intentos y así lograr hacer daño. En ello está el trabajo de las pelotas detenidas, que tanto hicieron efecto en la ida.

Formaciones de Chile y Camerún

Con un partido que ha tenido una larga espera, ambas escuadras se han analizado a más no poder. Y por lo visto en el encuentro del sábado pasado, los técnicos encontraron a las piezas para anulara su rival.

Es por ello que las piezas no se moverían en la Roja de Letelier, que saldría a la cancha con su mejor oncena, compuesta por Christiane Endler; Valentina Díaz, Carla Guerrero, Camila Saez, Javiera Toro; Karen Araya; Yessenia López, Francisca Lara; Daniela Zamora, María José Urrutia y Yanara Aedo.

La situación es la misma en Camerún, que en caso de no presentar problemas, saltaría a la cancha con Bihina; Mahi Kith, Awona, Johnson, Ndzana; Ngock Yango, Meyong; Ngo Mbeleck; Aboudi, Nchout Ajara y Batoum.

Chile va por el gran sueño de sus seleccionadas y también a dejar en alto el deporte femenino de nuestro país. Muchas veces mirado en menos, hoy demuestra que todo el esfuerzo tiene recompensa. Y todo gracias a las cientos de mujeres que no bajaron nunca los brazos y que hoy están a nada de algo que a nivel masculinos quedó en el olvido hace años atrás.