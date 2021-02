Ronald Fuentes dispara sobre la búsqueda del nuevo DT de la Roja: “No hay confianza y no llegará un técnico chileno”

Ronald Fuentes fue despedido de manera sorpresiva de Unión Española tras no ganar en 2021. La dirigencia hispana consideró que un cambio de último minuto, y dado el rendimiento del equipo en las últimas fechas, les podía “salvar” la opción de ir a la Copa Libertadores (y con ello asegurar 500 mil dólares) y cesaron al entrenador que los tenía terceros.

Tras ello, el nombre del mundialista con Chile en Francia ‘98 surgió como alternativa nacional para la banca de la Roja, pero el propio ex defensor fue tajante con el tema.

“En los pasillos de la ANFP no circuló mi nombre, pero que se me haya nombrado en todos los medios me llena de orgullo. Ha sido más de prensa que de la ANFP, no me ha llamado nadie. Pero habla que es bueno lo que hicimos como cuerpo técnico en la Unión Española. Que la prensa especializada piense que puedo, que podemos con el cuerpo técnico, liderar un proceso clasificatorio es importante”, sentenció en diálogo con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Tenemos que seguir creciendo, la selección no tiene margen de error, está con los tiempos justos, pero tengo claro que no será un técnico chileno el que llegará”, abundó.

Ronald Fuentes sigue dialogando con Todos Somos Técnicos y analizó el presente de los técnicos chilenos: "Ya llegará el momento en que se nos valore realmente"



"El Colegio Técnico no está bien orientado" agregó#TodosSomosTécnicos �� pic.twitter.com/wYgOQ2nwSq — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 9, 2021

Finalmente, Fuentes recalcó que “soy un técnico que ha ido creciendo y tengo que seguir haciéndolo, pero no me gustaría ser la alternativa C y eso siento con los técnicos chilenos. No está la confianza y la garantía para hacer un trabajo tranquilo. Habría que conversar, pero no me ilusiono porque sé que no soy alternativa para la selección”.