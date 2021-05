Pato Toledo lamenta la ausencia del Mono Sánchez en la Roja: "No le han dado una oportunidad"

Uno de puestos que está bien cubierto en la selección chilena es el arco, con el capitán Claudio Bravo como titular y Gabriel Arias de suplente, a quienes se sumó Gabriel Castellón como el tercer meta, en la primera lista oficial que entregó Martín Lasarte para las eliminatorias.

Para el ex seleccionado nacional, Patricio Toledo, hay un gran ausente en la nómina, Diego Sánchez, y en contacto con RedGol señaló que el arquero de Unión Española debería haber tenido una opción, por sobre el golero de Huachipato.

"Yo echo mucho de menos al Mono Sánchez, no sé por qué no le han dado alguna oportunidad, a pesar que tiene su edad, pero creo que hizo un campeonato importante el año pasado, y este año ha tenido buenas presentaciones, entonces como que lo echo un poco de menos en esa posibilidad", indicó el ex mejor arquero de América.

Por otra parte, Toledo analiza el momento de los porteros nacionales, y según su punto de vista el meta de Colo Colo Brayan Cortés también está un peldaño arriba del ahora tercer arquero de Chile.

Castellón atajando en Huachipato - AgenciaUno

"En Huachipato renació, con relación a lo hecho tiempo atrás, creo que le hemos visto buenos partidos, lo hizo muy bien en torneos internacionales, pero aún así, para mí el tercer arquero debe ser Cortés, por la experiencia que tiene y por el trabajo que ha hecho en la selección, por el conocimiento que tiene del puesto y porque creo está uno o dos pasos adelante de Castellón", argumentó.

"A pesar que Castellón tuvo buen rendimiento en la Sudamericana, no me parece que todavía tenga la posibilidad de quitarle el puesto a Cortés", cerró sobre el asunto Toledo.