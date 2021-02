José Luis Sierra no ha recibido el llamado de la Roja y avisa: "Se necesita un técnico lo más rápido posible"

La selección chilena sigue en su búsqueda de un nuevo técnico. Tras la salida de Reinaldo Rueda y el "No" de Matías Almeyda en las últimas horas, la Roja se queda sin candidatos extranjeros para tomar el puesto.

Pero con ello también se le abre el camino al medio local, donde varios nombres se ilusionan con asumir la banca nacional. Y uno de los nombres que más fuerza a tomado en estos días es el de José Luis Sierra.

El coto ha hecho un campañón con Palestino, al que tiene invicto desde hace 12 fechas y con un pie dentro de Copa Libertadores. Un rendimiento que le abre la opción de candidatearse a la Roja, aunque el propio técnico confesó no tener ofertas.

Sierra aseguró que desde la ANFP no le han ofrecido nada para llegar a la Roja. Foto: Agencia Uno

Luego del triunfo ante Everton, Sierra conversó con TNT Sports y reveló que desde la ANFP no le han mandado ni saludos. "Me han preguntado mucho por la selección y he dicho lo mismo permanentemente: no me ha llamado nadie, no he tenido ningún contacto, ningún sondeo ni acercamiento".

Para el coto, quien debe sacar la voz ante la ausecia de un técnico en Chile es el ente rector de nuestro balompié. "Existe un presidente, un directorio, un secretario técnico, no tengo el cargo real. No sé a qué a apuntan".

Eso sí, Sierra fue enfático en que la Roja debe llegar a una solución lo pronto, ya que se le vienen encima las eliminatorias y Copa América. "Lo que sé es que la selección necesita un técnico lo más rápido posible, queda muy poco tiempo, el calendario está muy cargado".

Finalmente el técnico aseguró que en lo único que piensa es en poner a los árabes en Libertadores. "No sé, no es mi labor (elegir a un DT), nuestras energías están en Palestino como cuerpo técnico".