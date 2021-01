Schiappacasse y Fouillioux replican a Vidal por pedir un DT chileno a la Roja: “No sabe de lo que está hablando, no los conoce”

Siguen las repercusiones por la publicación de Arturo Vidal en sus redes sociales, quien volvió a mencionar que el próximo entrenador de la selección debe ser un chileno, destacando los nombres de José Luis Sierra, Jaime Vera, Miguel Ponce, Héctor Tapia o Juan José Ribera.

En ese sentido, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports abordaron este tema, más aún cuando el nombre del argentino Matías Almeyda toma fuerza para ser el próximo DT de la Roja, y replicaron al volante del Inter de Milán.

“Arturo Vidal ha estado con dos técnicos chilenos: Claudio Borghi (en Colo Colo y la selección) y José Sulantay, quien lo trataba a los coscachos. Entonces si es por convicción, por ideología, por el método de entrenamiento de los técnicos chilenos, Arturo Vidal no sabe, Arturo Vidal no sabe de lo que está hablando, no los conoce. Los podrá ver jugar esporádicamente, seguirá el torneo nacional, pero él se fue hace mucho tiempo, antes de que el Coto Sierra o Ronald Fuentes estuviesen entrenando”, partió diciendo Aldo Schiappacasse.

“No hay un pedido de un entrenador. Si Vidal entregase un nombre uno podría decir: le gusta por cómo juega, por la capacidad que tiene, le habrán comentado que entrena muy bien, que sus equipos juegan bien, él se sentiría cómodo por cómo ve el fútbol ese técnico, pero cuando es el tema más por nacionalidad, no logro ver entrelíneas”, agregó Gonzalo Fouillioux.



“Por mí, ojalá que llegase el técnico con mayor capacidad por el momento que está viviendo la selección chilena, quizás la única lectura que le podría agregar, sin entender bien que hay detrás de este pedido de Vidal por un entrenador chileno, es que viene enojado. Fue el único futbolista que puso un mensaje por la salida de Reinaldo Rueda y no fue un escrito conciliador ni cariñoso por el DT que se fue, sino que fue una publicación en la que criticaba públicamente a la dirigencia del fútbol chileno por desperdiciar a un entrenador como Rueda”, complementó Fouillioux.

Finalmente, Schiappacasse volvió a meter la cuchara y sentenció que “yo lo veo muy simple. Vidal puede estar pidiendo un DT chileno, porque ve que el tiempo es muy corto. Si viene (Matías) Almeyda o (Hernán) Crespo se van a tener que poner a estudiar muy aceleradamente para saber en qué estamos, quiénes son”.