Fabián Estay llena de flores a Matías Almeyda: "Es un gran DT, puede ser el indicado para la Roja, hace buenos grupos"

Matías Jesús Almeyda. Ese nombre suena fuerte en el país, por la sencilla razón de que es la principal carta para llegar a la selección chilena, y tomar el puesto que dejó vacante el colombiano Reinaldo Rueda.

El Pelado actualmente está en San Jose Earthquakes de la MLS, sin embargo una oferta de la ANFP puede hacerlo cambiar de aires, y en Quilín confirmaron que esta semana van a dar a conocer el nombre del nuevo estratega del conjunto nacional.

El ex volante de contención argentino ha tenido una buena carrera como DT, y donde más éxitos tuvo fue en México, es por ello que RedGol se puso en contacto con Fabián Estay, quien jugó en el país azteca, donde actualmente trabaja como comentarista, y dio una opinión cercana acerca del más seguro nuevo adiestrador de Chile.

"Es un gran técnico, primero que nada, que hace muy buen grupo, que trabaja perfectamente la cancha, porque me parece que la metodología de los argentinos está ampliamente comprobada, aunque no es lo mismo trabajar en un equipo que en una selección, donde se trabajan pocos días, tendrá que hacerlos funcionar bien", señaló de entrada el Pelusa.

"Acá consiguió títulos en Guadalajara, que juega solamente con mexicanos, en un momento donde sus rivales tenían 12, 13 o 14 extranjeros, y él convenció al futbolista mexicano que podía competir de igual a igual, y me parece que eso tiene un valor muy importante. Argumentos tiene para ser seleccionador de Chile", añadió el ex América de México.

Fabián Estay jugando por Chile ante Austria en el Mundial de Francia 1998 - Getty

Luego, el ahora analista de fútbol también quejó por la decisión del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien no quiere un DT chileno para la Roja: "se habló de Matías, de Mohamed, del Piojo Herrera, siempre de extranjeros, pero por qué no darle la confianza a un chileno, ¿o no estamos preparados para eso?".

¿Cómo juega Almeyda?



Fabián Estay siguió con su análisis sobre las bondades del ex técnico de River Plate, y contó en detalle cómo es su filosofía futbolística.

"Él usa prácticamente un 4-3-3, a veces usaba un 4-4-2, pero sus equipos son siempre muy intensos en la recuperación de la pelota, me parece que esa es una de sus fortalezas. Él le sacó mucho provecho a un equipo solo con jugadores locales, compitiendo con clubes con muy buenos extranjeros, y alcanzó siete finales, de las cuales ganó cuatro, si no me equivoco", cuenta a RedGol.

"Matías es muy valorado acá en México, se habló en su momento de que podía venir a Cruz Azul, a Monterrey, que son equipos importantes, entonces me parece que puede ser el indicado, porque él hace muy buenos grupos, le da importancia al jugador, convence al jugador. Es un técnico muy preparado, muy trabajador, tiene un buen cuerpo técnico, y si es el indicado, ojalá lo reciban de muy buenas manera", cerró el ex seleccionado nacional.