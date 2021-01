Matías Almeyda tiene un especial fanatismo por el código de Bushido: "Quiero convertir a mis jugadores en guerreros"

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el director de selecciones, Francis Cagigao, ultiman detalles para dar a conocer el nombre del nuevo DT de la Roja, donde la opción más potente es la de Matías Jesús Almeyda.

El Pelado corre con ventaja para ser el sustituto de Reinaldo Rueda y guiar el camino de Chile para el Mundial de Qatar 2022, el cual está complicado, porque el entrenador saliente apenas sacó cuatro puntos de 12 posibles en el arranque.

Almeyda tiene mucha experiencia internacional, porque jugó muchos años en Europa y ha dirigido en Argentina, México y Estados Unidos. Es todo un personaje, reconocido en todo el planeta, es por ello que la FIFA se dio el tiempo de hacerle una larga nota en su sitio web.

En ella, le preguntan al entrenador por su cercanía a la cultura japonesa, para ser más específico, a su relación con el código de Bushido que es el "camino del guerrero" que realizan los samuráis durante su vida.

Almeyda suena fuerte en la Roja - Getty

Al ser consultado sobre si transmite a sus futbolistas ese estilo, indicó que "es una búsqueda personal que no es fácil. Habré hablado una o dos veces del tema porque me muestro tal cual soy. Es algo que tengo y lo transmito a todos. También al que barre o al que cuida la entrada. Me ayuda a tratar a todos por igual. Pero a los jugadores no les hablo del pueblo samurái en un discurso, les hablo de fútbol. Aunque yo los quiero convertir en guerreros, porque esos guerreros dejaban todo por amor, por dignidad, honestidad. Son valores que en el fútbol y en la vida se ven cada vez menos".

Luego, explicó que sus dirigidos en Estados Unidos se acercaron a dicho código: "¡Ya son! El cambio es increíble. Vimos cómo salían antes con una derrota, les hicimos un estudio. Y hoy se van enojados porque empataron. Alguna fibra interior se está moviendo. Las primeras fechas le preguntabas a cualquiera contra quién querían jugar y te decían San José. Hoy preguntaría quién quiere jugar contra nosotros. Hay muchos que lo van a pensar".