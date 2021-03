Ignacio González: "Estoy muy agradecido de Claudio Bravo, de su buena onda y humildad"

Ignacio González fue el invitado de este lunes para una nueva edición de La Redgoleta de RedGol. El portero de Deportes Antofagasta conversó en extenso sobre el presente del cuadro puma y se refirió a su cercana relación con Claudio Bravo.

"Claudio no solamente es un gran deportista como lo conocemos todos, sino que es una gran persona que se da el tiempo para ayudarte, entregar un consejo. Uno tiene que adquirir todos sus conocimientos, es alguien que te puede aportar muchísimo", comenzó diciendo el Nacho.

En esa misma línea, el golero afirmí que "él también ve mucho fútbol chileno, así que estamos siempre en contacto. Estoy súper agradecido por sus buenas vibras y le deseo lo mejor en cada uno de sus desafíos".

Al igual que Bravo, González se formó en el Cacique: "En Colo Colo alcanzamos a compartir súper poco. En selecciones cuando estuve en la Sub 20 me lo topé un par de veces y en eventos que han hecho las marcas he podido compartir más con él, pero el mayor contacto que tuve con él fue a través del profesor Roberto Navajas".

"Sobre todo en mi puesto, uno tiene que adquirir la mayor cantidad de conocimientos y saber cómo se entrenan, preparan y se cuidan. Entonces que él se dé el tiempo de poder traspasar su experiencia obviamente que hay que aprovecharlo. Estoy muy agradecido de su buena onda y humildad", añadió.

Finalmente, González aseguró que Bravo debe ser el portero de La Roja hasta que se retire porque "Claudio es un aquero de clase mundial. Con toda la experiencia, con lo que ha ganado, en cualquier parte que vaya va a dejar una huella".