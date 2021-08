La selección chilena dio a conocer la nómina para las triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de este mes de septiembre con Marcelo Allende como una de sus grandes novedades, pero este llamado no cayó bien en algunos sectores de la prensa deportiva pues la considera influenciada por su represententante.

Uno de ellos es Cristián Caamaño, quien fue enfático en los micrófonos de Radio Agricultura. "Es rarísimo lo de Marcelo Allende. Yo lo vengo anunciando desde hace mucho tiempo la influencia de Cristian Ogalde dentro de la selección chilena y ¿quién es el representante de Marcelo Allende? Cristian Ogalde", puntualizó.

"No hay que tener dos dedos de frente. Si ustedes me dicen que en realidad de Marcelo Allende es sorpresiva en este mes, pero no lo nominó para la Copa América, no lo nominó para las dos fechas clasificatorias anteriores. Hubo futbolistas que en el torneo chileno marcaron enormes diferencias en esa zona de la cancha, por ejemplo Martín Rodríguez que ni siquiera fue reservado a diferencia de César Pinares y Ángelo Sagal y que no está en esta nómina", añadió.

El nombre del volante del Torque de Uruguay no fue el único que le hizo ruido al periodista. "Está Pablo Galdames sin club que estuvo en la Copa América y no lo hizo jugar prácticamente y sin embargo lo vuelve a nominar pese a no tener pretemporada. Acá no puedes regalar ningún jugador, pero absolutamente ninguno", indicó.

Caamaño fue enfático con lo que sucede en la selección chilena. "No te puedes dar el lujo de regalar una convocatoria y me parece que en el caso de Marcelo Allende y Pablo Galdames están regalando dos convocatorias en desmedro de otros futbolistas. Podemos discutir miles de factores pero para mí, lo de Allende es más grave".