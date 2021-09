Johnny Herrera analizó el presente de la selección chilena y aseguró que Martín Lasarte no era el técnico indicado para dirigir a esta camada de jugadores. Además, aprovechó la instancia, para criticar la función de Francis Cagigao.

Johnny Herrera le suelta la mano a Martín Lasarte: “Esta Selección, conociendo a los jugadores, no era para sus esquemas”

Este domingo la selección chilena tiene un partido clave ante Ecuador, porque debe rescatar obligatoriamente puntos para seguir en carrera en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Ante ese difícil panorama, Johnny Herrera analizó la situación de La Roja en el programa Todos Somos Técnicos y aseguró que Martín Lasarte no era el técnico adecuado para liderar a este grupo de futbolistas. De hecho, aseguró que hasta el momento su trabajo es muy parecido al de Reinaldo Rueda.

“En este punto era urgencia. Las veces que me tocó estar en lugares donde nos fue un poco bien, tienes que pasar por tramos de urgencia. ¿Y cómo solucionas eso? Trayendo a la gente acorde. En este caso, Martín Lasarte que lo estimo mucho, fuimos campeones en la U, pero esta selección, conociendo a los jugadores, no era para los esquemas de él”, partió diciendo.

“Toda la gente se ilusiona con que pueda hacer algo, pero ustedes encuentran alguna diferencia, salvo algún partido, o que haya habido un cambio en comparación con Rueda? Para mí es exactamente lo mismo. La Copa América de Lasarte fue prácticamente la misma que Reinaldo Rueda”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque también apuntó en contra de Francis Cagigao: “En parte, no es tan literal que son malos los técnicos, pero creo que hay una falta de conocimiento de esta selección. ¿Cómo le fue bien a La Roja? Segundo, ¿alguien sabe el proyecto de Cagigao? ¿A qué viene? Él conocía tanto nuestro medio y los jugadores que, según él, tenía al técnico y el tipo exacto que le iba a dar el apretón de tuerca a esta selección. ¿Cuál es su proyecto? No tengo idea”, sentenció.

