Elías Figueroa elige al nuevo capitán de la Roja: “Por presencia y su puesto, Arturo Vidal”

Arturo Vidal las ha hecho todas por la selección chilena, pero aún le falta una distinción “individual”: ser capitán en un partido clase A, con todos los focos. Y es que si bien siempre ha sido un líder, el brazalete siempre ha recaído en otros.

Pero para Elías Figueroa, éste puede ser el momento propicio. En conversación con la Redgoleta de RedGol, el gran ícono del fútbol chileno y mundial manifestó que éste puede ser el gran momento para que el King vista la jineta en la Roja.

Y es que Gary Medel, quien sucedió a Claudio Bravo en dicha calidad, no estará por lesión. El portero, que podía retomar la cinta, tampoco estará por una molestia que sufrió en el Real Betis. Ambos se perderán la doble fecha de eliminatorias camino a Qatar 2022.

“Son jugadores súmamente importantes en la selección (Gary Medel y Claudio Bravo) y en el grupo, pero a su vez el que entre por ellos tiene que pensar que quiere hacer lo mejor para demostrar que está capacitado”, reveló Don Elías.

“La capitanía la deben elegir los jugadores, que voten entre ellos, siempre hay uno que respeta más al otro y hay varios que pueden serlo siempre y cuando los demás así lo acepten”, profundizó el ídolo.

Pero al ser “apurado” a elegir entre Vidal y Alexis, no dudó. “Arturo Vidal yo prefiero. Por su puesto, mediocampo, tiene experiencia, ha jugado de defensa, medio y tiene su personalidad, no es que Alexis no tenga, es extraordinario, buenísimo, de los mejores del fútbol chileno, pero por presencia y por posición prefiero a Arturo Vidal”, sentenció.

El mejor de la historia



Eterno es y será el debate sobre el mejor jugador de la historia del fútbol chileno, título que durante décadas recayó de manera prácticamente unánime en Elías Figueroa, pero que con la irrupción de la generación dorada ha sido puesto en entredicho.

Para Don Elías, Arturo Vidal debe ser el capitán en reemplazo del lesionado Gary Medel. | Foto: Agencia Uno

Uno de los que le discute es, precisamente, Arturo Vidal, a punta de títulos tanto con Chile como en el primer mundo de Europa. El goleador histórico, Alexis Sánchez, es otro en el debate que generalmente saca chispas entre los defensores de uno y otro.

Para Don Elías, eso sí, la cosa es clara por ahora: “Fui tres veces el mejor de América y en dos ocasiones el mejor del mundo. Cuando alguien lo sea cuatro y tres veces, respectivamente, me superará”, repite siempre el ex zaguero central.

El partido entre Uruguay y Chile, a disputarse en el estadio Centenario de Montevideo, se jugará el jueves 8 de octubre a partir de las 19:45 horas, mientra que ante Colombia la Roja jugará el martes 13 del mismo a las 21:30 en el Nacional.