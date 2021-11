La dura derrota de la selección chilena ante Ecuador por 2-0 en San Carlos de Apoquindo ha traído consigo una serie de discusiones, siendo la más comentada la de la posibilidad de que La Roja reciba a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Y es que el reducto se encuentra ubicado a 2.250 metros sobre el nivel del mar, por lo que en Chile buscarían aprovechar el histórico temor trasandino a la altura para mantener vivo el sueño de ir al próximo Mundial. Además de eso, jugar en dicha cancha sería un buen entrenamiento pensando en la fecha siguiente, donde tendrán que visitar a Bolivia en La Paz.

Frente a ese panorama, han sido muchas las voces que han pedido que el partido se lleve al norte del país, y desde la ANFP ya empezaron a trabajar en la denominada “Operación Calama”, donde buscarán sacar ventaja de las condiciones de nuestro país para seguir en la pelea por un cupo a Qatar.

Así, el presidente de la entidad, Pablo Milad, confirmó a El Mercurio que “enviamos una carta al Gobierno para lograr habilitar el aeropuerto de Calama como internacional para recibir ahí a Argentina, y también para salir desde esa ciudad hacia La Paz”.

Pero junto con todo eso, hay otros que han aprovechado el incierto panorama del Equipo de Todos para pedir cambios en la dirección del balompié nacional. Es el caso del periodista deportivo Romai Ugarte, quien dialogó con Las Historias de Florete de RedGol para dejar en claro quien es su opción para tomar las riendas.

“Falta un año para la elección del nuevo presidente de la ANFP, y me dijeron que Milad tenía posibilidades de ser reelecto. Ahora, no yendo al Mundial, o no clasificando a mundiales juveniles, las cosas se complican. Y yo creo que si alguien lo ha hecho bien es Juan Tagle”, comenzó disparando.

“¿Sabes lo que me gusta de Tagle? Que no se casa con un estilo de técnico. Trajo a Beñat, que era todos bajo el palo, a Quinteros, que era medio, y a Holan, que era más ofensivo, eso me gusta”, complementó el panelista de Círculo Central.

Tras eso, se la jugó indicando que “yo creo que en estos momentos se necesita un tipo honesto, decente. Recordemos que Juan Tagle manejó toda la operación de la venta del Canal del Fútbol, es de un equipo de los llamados grandes, o sea tiene rose y manejo, y ya en Católica la hizo”.

Por eso, Ugarte cree que el periodo de Tagle en San Carlos de Apoquindo ya llegó a su fin, y explica que “ahora se necesita como buen dirigente en otro lugar, en otro espacio, yo creo que hay que mirar para allá, siempre mirar a futuro”.

“Que Lasarte siga con esto intentando ir al Mundial, pero Chile no va a ir al Mundial. Mejor enfoquémonos en nuestro campeonato, que está emocionante y está bueno, y con la selección que pase lo que tenga que pasar”, concluyó.