Sebastián Vegas: "Hay que adaptarse a lo que nos pide Martín Lasarte y este amistoso nos sirve mucho para eso”

Sebastián Vegas ya palpita el duelo amistoso de la selección chilena contra Bolivia este viernes, partido que significará el debut de Martín Lasarte como nuevo entrenador de la Roja. El equipo nacional aprovechará la fecha FIFA tras la suspensión de la jornada de eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022.

“Estoy pasando por un buen momento (en el Monterrey) y estoy muy feliz ahí, es un gran equipo. Con el torneo bastante avanzado, he tenido participación en todos los juegos. Me he sentido muy cómodo y vengo con mucha expectativa y felicidad a la selección”, dijo el defensor nacional a través de los canales oficiales de la Roja.

Agregó que “venir acá para todo jugador es positivo, primero te encuentras con tus compañeros, trabajas con la selección y nosotros nos estamos jugando algo muy importante, como la clasificación a un Mundial”.

“También es muy importante el nuevo entrenador, que viene con idea y un proceso nuevo, entonces hay que adaptarse a lo que él nos pide en la cancha y este partido sirve mucho para eso”, complementó.

Sentencia que “somos jugadores muy entregados, que siempre quieren dar lo máximo y hacer las cosas bien parea la selección, mas allá de quien esté nosotros vamos a entregarnos. El grupo está bien y se respira un buen aire, se ve en los entrenamientos y seguramente lo vamos a demostrar en el partido”.

La selección chilena y Bolivia se enfrentan este viernes 26 de marzo desde las 22:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

